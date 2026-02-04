Ski : Lindsey Vonn confirme qu'elle participera aux JO-2026 malgré sa blessure

L'Américaine Lindsey Vonn, revenue au sommet cet hiver à 41 ans sur le circuit mondial de ski alpin, a confirmé le 3 février qu'elle prendrait part aux JO-2026 de Milan Cortina malgré une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'ai confiance dans le fait que je pourrais courir le 8 février (jour de la descente olympique, NDLR)", a expliqué Vonn, l'une des stars attendues de ces Jeux, lors d'une conférence de presse à Cortina d'Ampezzo.

Vonn s'est blessée le 30 janvier en chutant lourdement lors de la descente de Crans-Montana (Suisse), la dernière descente de Coupe du monde avant les JO.

Déséquilibrée à la réception d'un saut, l'Américaine a chuté, puis a glissé sur plusieurs dizaines de mètres avant d'être stoppée par des filets de sécurité. Après une longue pause, elle a pu rallier l'aire d'arrivée sur ses skis, avant d'annoncer qu'elle était blessée au genou gauche sans donner plus de précisions.

"Lors de ma chute à Crans-Montana, je me suis complétement rompu mon ligament antérieur croisé, je me suis abimé le ménisque, on ne sait pas si c'est due à la chute elle-même", a-t-elle détaillé.

"Nous avons fait beaucoup de soins, nous avons consulté des médecins, je suis allée à la salle et aujourd'hui, j'ai skié, mon genou tient bon, je me sens forte", a poursuivi la championne olympique 2010 de descente qui a précisé qu'elle porterait une attelle.

"Je ne suis pas dans la situation dans laquelle j'aurais aimé être mais je serai au départ (...) C'est dur pour moi de perdre confiance en moi, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrive", a insisté Vonn qui avait été victime d'une blessure similaire avant les JO-2014 auxquels elle n'avait pas pu participer.

Vonn a indiqué qu'elle ne savait pas si elle allait prendre au combiné par équipes le 8 février et au super-G le 12 février : "Mon intention est de courir toues ces courses, mais on en saura plus après la descente".

Vonn est revenue à la compétition spécialement pour les JO-2026 qui se déroulent sur l'"Olimpia delle Tofane", l'une des ses pistes préférées où elle s'est imposée à douze reprises durant sa carrière sur un total de 84 victoires en Coupe du monde.

L'Américaine, championne olympique de descente en 2010 et quadruple lauréate du globe de No1 mondiale, avait mis un terme à sa carrière en 2019, en raison notamment de douleurs devenues insupportables au genou droit, plusieurs fois blessé. Mais après la poste d'une prothèse en titane, la skieuse de Vail a fait l'hiver dernier à la surprise générale un retentissant retour à la compétition.

Cette saison, Vonn a disputé neuf courses, en a remporté deux et n'a jamais quitté le podium sauf lors du super-G de St Moritz (4e) et à Crans-Montana donc.

AFP/VNA/CVN