Japon : le "roi du thon" paie un poisson 2,8 millions d'euros à une vente aux enchères

Le propriétaire d'une chaîne de restaurants de sushis a payé lundi 5 janvier un montant record de 2,8 millions d'euros pour un thon rouge géant lors de la prestigieuse enchère du Nouvel An sur le principal marché aux poissons de Tokyo.

>> Nouvelle prise à 1,5 million d'euros pour le "roi du thon" japonais

>> Japon : une célèbre vente aux enchères de thon affectée par la pandémie

Photo : AFP/VNA/CVN

Le "roi du thon" autoproclamé, Kiyoshi Kimura, dont la chaîne de restaurants Sushi Zanmai a remporté la mise, a payé le prix fort pour ce poisson de 243 kilos pêché au large de la côte nord-est du Japon.

"Je pensais que nous pourrions l'acheter un peu moins cher, mais le prix a grimpé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire", a déclaré M. Kimura après la vente, organisée avant l'aube au marché au poisson de Toyosu.

"J'ai été surpris par le prix... J'espère qu'en mangeant ce thon de bon augure, le plus grand nombre possible de personnes se sentiront revigorées", a-t-il ajouté devant des journalistes.

Le prix de 510,3 millions de yens atteint lors de cette enchère du Nouvel An est le plus élevé depuis que des données comparables ont commencé à être collectées en 1999.

Le précédent record était de 333,6 millions de yens pour un thon rouge de 278 kilos en 2019, après le déménagement du marché depuis son site traditionnel de Tsukiji, dans le centre de Tokyo, vers des installations plus modernes.

L'année dernière, l'enchérisseur le plus offrant avait payé 207 millions de yens pour un thon rouge de 276 kilos.

Pendant la pandémie de Covid-19, les thons du Nouvel An n'atteignaient qu'une fraction de leurs prix habituels, les restaurants ayant réduit leurs activités.

Dave Gershman, de l'ONG Pew Charitable Trusts, a profité de l'annonce pour souligner que la population de thon rouge du Pacifique se rétablissait après avoir été "au bord de l'effondrement".

Le plan de relance de 2017 "fonctionne, et si les décideurs prennent de nouvelles mesures en 2026, l'avenir du thon rouge du Pacifique sera prometteur", a-t-il estimé dans un communiqué.

AFP/VNA/CVN