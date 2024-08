Les efforts sont en cours pour coordonner la visite proposée par Abbas à Gaza

La visite vise à manifester la solidarité avec les habitants de Gaza, à affirmer que l'État de Palestine et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) sont les autorités légitimes de tous les territoires palestiniens et à promouvoir l'unité nationale, selon le communiqué.

Le communiqué indique que "les dirigeants palestiniens" sont en contact avec les agences de l'ONU, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les pays arabes et islamiques, la Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique, l'Union européenne, l'Union africaine et d'autres puissances mondiales afin de garantir le succès de l'initiative et d'en recueillir le soutien.

Israël a également été informé, d'après le communiqué.

Dans un discours prononcé lors d'une assemblée parlementaire turque, M. Abbas a déclaré qu'il avait décidé de se rendre à Gaza avec tous les membres de la direction palestinienne, soulignant son engagement aux côtés du peuple palestinien, a rapporté l'agence WAFA.

Xinhua/VNA/CVN