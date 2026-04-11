Ismaïl Omar Guelleh réélu président de Djibouti

Ismaïl Omar Guelleh, président sortant de Djibouti, a été réélu pour un sixième mandat à la tête de ce pays donnant sur la mer Rouge, selon les résultats provisoires annoncés samedi matin 11 avril par le ministère de l'Intérieur.

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Photo : CTV/CVN

À l'occasion de l'élection présidentielle du 10 avril, M. Guelleh, candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, a remporté 97,81% des suffrages exprimés, tandis que Mohamed Farah Samatar, candidat du Centre démocrate unifié, a obtenu 2,19% des voix.

Au pouvoir depuis 1999, M. Guelleh est âgé de 78 ans. Plus tôt dans la matinée, avant l'annonce des résultats provisoires, il avait annoncé sa victoire sur le réseau social X.

Djibouti, situé sur la Corne de l'Afrique, constitue un important hub pour le commerce international, ainsi qu'un partenaire clé dans la lutte contre la piraterie maritime et le terrorisme transnational.

Xinhua/VNA/CVN