Inondations au Myanmar : le PAM prévoit d'aider 35.000 personnes touchées

Photo : ONU/CVN

Le PAM a entamé pendant le week-end sa première intervention en neuf ans dans la région du delta de l'Ayeyarwady, pour atteindre les personnes touchées par les inondations dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Cette assistance sera couplée à un soutien nutritionnel pour les mères et les enfants afin de prévenir la malnutrition aiguë. Les récentes inondations dans cette région très sensible aux phénomènes climatiques, connue pour être le grenier à riz, menacent de réduire considérablement les rendements du riz de mousson, mettant en péril, la sécurité alimentaire des personnes les plus vulnérables, en particulier les petits exploitants agricoles, selon l'agence onusienne.

"Les conséquences risquent d'être ressenties non seulement à Ayeyarwady, mais aussi dans l'ensemble du Myanmar. Le PAM prend des mesures rapides pour aider à atténuer les pénuries alimentaires potentielles", a déclaré dans un communiqué, la représentante du PAM au Myanmar, Sheela Matthew.

Les distributions en cours marquent la première intervention du PAM dans l'Ayeyarwady depuis neuf ans. La dernière fois que le PAM a apporté son aide, c'était en 2015, à la suite d'inondations généralisées dans la région.

Dans le reste du pays, une aide alimentaire vitale a été apportée à 130.000 personnes touchées par les inondations à Bago, Kachin, Kayin, Magway, Mandalay et Sagaing. Le PAM évalue les besoins dans la région de Rakhine et se tient prêt à intervenir.

L'ONU estime à 500.000 le nombre de personnes vivant dans des zones exposées aux inondations dans la région d'Ayeyarwady. Même avant les inondations, on estimait qu'un quart de la population d'Ayeyarwady, soit 1,5 million de personnes, avait besoin d'une aide humanitaire, selon le plan de réponse et de besoins humanitaires du Myanmar pour 2024.

APS/VNA/CVN