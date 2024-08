SpaceX lancera une nouvelle mission avec la première sortie spatiale privée

Photo : AFP/VNA/CVN

Quatre civils sont prêts à se lancer dans cette mission, baptisée Polaris Dawn, dont le décollage est prévu mardi 27 août à 03h38, heure de l'Est des États-Unis, depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

Il s'agira du premier vol spatial habité pour l'équipage, composé du pilote de mission Kidd Poteet, de la spécialiste de mission Sarah Gillis et de la spécialiste de mission et officier médical Anna Menon.

Au cours de leur mission de plusieurs jours en orbite, l'équipage et le vaisseau spatial Dragon tenteront d'atteindre la plus haute orbite terrestre jamais atteinte depuis le programme Apollo et de participer à la toute première sortie spatiale commerciale, selon SpaceX.

Ils mèneront également 36 études et expériences de recherche provenant de 31 institutions partenaires, visant à faire progresser la santé humaine sur Terre et lors de vols spatiaux de longue durée, ainsi qu'à tester les communications par laser Starlink dans l'espace, selon SpaceX.

Xinhua/VNA/CVN