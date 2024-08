En Grèce, le nombre d'incendies a grimpé de 50% par rapport à l'été dernier

>> D'importants incendies de forêts près d'Athènes font évacuer la ville de Marathon

>> Grèce : les incendies se rapprochent d'Athènes, de nouvelles localités évacuées

>> Athènes menacée par les flammes, la Grèce appelle l'UE à l'aide

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Depuis le 1er mai, les pompiers ont dû faire face à environ 4.000 départs de feu. Ce chiffre en comparaison avec l'an dernier représente déjà une hausse de 50%", a expliqué Pavlos Marinakis lors d'un point presse. Deux semaines après les incendies qui ont ravagé le nord-est d'Athènes, les critiques de l'opposition sur la gestion gouvernementale de ces catastrophes naturelles qui se répètent chaque année continuent de fuser.

Mardi dernier 20 août, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, qui s'est rendu sur les lieux du drame pour annoncer des aides aux sinistrés, a dû également faire face à une manifestation d'habitants en colère. Alimenté par des vents violents, le pire incendie de forêt de l'année en Grèce avait démarré le 11 août près de la ville historique de Marathon, à 40 km au nord-est de la capitale grecque. Il a ravagé environ 10.000 ha, détruisant d'innombrables bâtiments, et coûtant la vie à une sexagénaire.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le porte-parole du gouvernement a néanmoins insisté sur la rapidité de réaction de la protection civile "grâce aux drones (de surveillance), avec des avions mobilisés en cinq minutes, et des moyens terrestres en seulement sept minutes", selon lui. "Nous avons plus de pompiers, plus de 17.200 cette année, plus d'avions, qui sont passés de 61 à 90 en cinq ans (...) et nous avons 45 drones dont 28 en Attique (la région autour d'Athènes, ndlr)", a détaillé M. Marinakis.

En mars, le gouvernement grec a également commandé sept nouveaux bombardiers d'eau Canadair, dont le coût total est estimé à 400 millions d'euros et dont une partie sera couvert par des fonds européens. "Les premiers avions devront être livrés fin 2027", a rappelé M. Marinakis.

APS/VNA/CVN