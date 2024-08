Indonésie - Japon

Collaborer pour la lutte contre le changement climatique et la gestion des déchets

L'Indonésie et le Japon se sont engagés à coopérer pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la gestion des déchets et les efforts de conservation afin de soutenir la durabilité environnementale, a déclaré la ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, à l'issue d'une récente réunion avec son homologue japonais Yagi Tetsuya.