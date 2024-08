Le Laos réprime de manière stricte les cyber-escroqueries dans le Triangle d'or

Le Laophattana News du 24 août a cité une récente déclaration du conseil d'administration de la ZES de Bokeo, indiquant que les personnes physiques et morales lao et étrangères dans la zone économique du Triangle d'or doivent immédiatement cesser leurs activités d'escroquerie en ligne.

Toutes les activités commerciales dans la zone doivent se conformer strictement aux lois lao et être agréées par le pays.

La déclaration a souligné que toutes les entreprises ou employeurs doivent payer les salaires, les traitements, les dividendes et autres politiques aux employés ou aux travailleurs dans leur intégralité et à temps comme ils s'y sont engagés, et qu'il leur est strictement interdit de confisquer les passeports, les cartes d'identité, les permis de séjour temporaire, les permis de travail et autres documents personnels pertinents.

À partir du 26 août, le Laos procédera à des inspections strictes et traitera avec rigueur toutes les violations liées à la cybercriminalité.

Le 12 août, les forces de sécurité de la zone économique spéciale du Triangle d'or ont coordonné leurs efforts avec les unités concernées pour démanteler avec succès un gang de cybercriminels, arrêtant 771 suspects de 15 pays asiatiques et africains.

VNA/CVN