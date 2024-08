Air France prévoit de reprendre le 27 août les vols vers Tel-Aviv et Beyrouth

Suspendus depuis dimanche 25 août, les vols Air France et Transavia à destination de Tel-Aviv et Beyrouth devraient reprendre "à compter de mardi" , a indiqué lundi 26 août la compagnie aérienne dans un communiqué envoyé à l'AFP.

Photo : AFP/VNA/CVN

"À ce stade, et sous réserve de l'évolution de la situation sécuritaire à destination, la compagnie prévoit de reprendre ses liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Beyrouth (Liban), et entre Paris-Charles de Gaulle et Tel-Aviv (Israël), suspendues depuis le 25 août 2024" en raison de l'aggravation des tensions entre Israël et le Hezbollah libanais, "à compter du mardi 27 août 2024", a précisé le transporteur.

"La poursuite des opérations restera soumise à une évaluation quotidienne de la situation sur place", poursuit Air France, qui assure depuis le début de la pandémie de COVID-19 une liaison par jour vers les deux destinations.

Les clients "en possession d'une réservation pour des vols de/vers Beyrouth ou Tel-Aviv prévus avant le 1er septembre 2024 inclus" peuvent reporter ou annuler leur voyage sans frais, souligne encore la compagnie.

La reprise des vols dès mardi 28 août concerne également Transavia, la filiale low-cost du groupe, a assuré un de ses porte-parole à l'AFP.

Israël a affirmé dimanche avoir déjoué une attaque à grande échelle du Hezbollah en menant de multiples frappes au Liban, mais le mouvement libanais a dit avoir réussi à lancer des centaines de drones et de roquettes sur des positions israéliennes pour venger la mort d'un de ses chefs.

La première compagnie aérienne européenne, l'allemande Lufthansa, avait annoncé dès vendredi 23 août prolonger la suspension de ses vols pour Beyrouth jusqu'au 30 septembre, et jusqu'au 2 septembre pour Tel-Aviv et Téhéran.

Air France avait déjà suspendu les liaisons Paris-Beyrouth entre le 29 juillet et le 15 août, mais n'a pas suspendu récemment les liaisons avec Tel-Aviv.

"La compagnie suit en permanence l'évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils afin d'assurer le plus haut niveau de sûreté et de sécurité des vols", assure-t-elle dans son communiqué.

AFP/VNA/CVN