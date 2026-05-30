23e Dialogue Shangri-La

Le dirigeant Tô Lâm met en avant un Vietnam plus dynamique et mieux gouverné

Au 23 e Dialogue Shangri-La, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a souligné qu’un Vietnam plus dynamique et mieux gouverné sera un partenaire plus fiable et plus responsable pour la région et le monde, tout en réaffirmant l’attachement du pays à la paix, au multilatéralisme, au rôle central de l’ASEAN et à une utilisation responsable des technologies émergentes.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite d’État en République de Singapour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a participé, dans la soirée du 29 mai (heure locale), au 23e Dialogue Shangri-La à Singapour, où il a prononcé un discours liminaire sur le thème "Agir de manière proactive pour bâtir la paix, la stabilité et le développement dans un monde en mutation".

À l’issue de son intervention, Tô Lâm a répondu à une question d’un représentant de l’Institut d’études sur l’Asie du Sud-Est (ISEAS) concernant l’impact de la rationalisation de l’appareil administratif vietnamien sur la politique étrangère du pays.

Il a indiqué que le Vietnam mettait actuellement en œuvre une réforme vigoureuse de son appareil institutionnel, parallèlement au perfectionnement du cadre juridique et au renforcement de la gouvernance nationale. L’objectif est de créer de nouveaux moteurs de croissance, d’accroître la compétitivité et de renforcer la résilience du pays dans un contexte international marqué par des évolutions rapides et complexes.

Selon lui, ces réformes n’affectent en rien les orientations fondamentales de la diplomatie vietnamienne. Elles permettront au contraire au pays de mettre en œuvre plus efficacement sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales. Un Vietnam plus dynamique et mieux gouverné sera également un partenaire plus fiable et plus responsable pour la région et le monde, a-t-il souligné.

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé que l’ASEAN constituait pour le Vietnam un espace stratégique directement lié à sa paix, sa stabilité et son développement. Hanoï considère que le succès de l’ASEAN est aussi le sien. Au sein de l’organisation régionale, le Vietnam n’ambitionne pas de devenir un centre de pouvoir, mais souhaite être un membre actif, responsable et constructif, contribuant au renforcement de la solidarité régionale, à la consolidation du rôle central de l’ASEAN et à la promotion d’approches équilibrées et pragmatiques face aux défis communs.

À mesure que ses capacités nationales se renforceront, le Vietnam entend contribuer davantage au développement de l’ASEAN et travailler avec les autres États membres pour faire de l’organisation un pôle stratégique de convergence dans des domaines tels que la connectivité économique, la transformation numérique, la sécurité, les chaînes d’approvisionnement, la sûreté maritime et la réduction des écarts de développement.

Tô Lâm s’est déclaré convaincu qu’une ASEAN unie, résiliente et préservant sa centralité continuerait de constituer un pilier essentiel de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans l’Indo-Pacifique.

Répondant à une question d’un représentant de la délégation chinoise sur le mécanisme de dialogue stratégique "3+3" entre le Vietnam et la Chine et sa contribution à la coopération sécuritaire régionale, il a affirmé que ce mécanisme reflétait l’esprit d’indépendance et d’autonomie du Vietnam, tout en s’inscrivant dans la tradition nationale d’autonomie et de résilience, enrichie par l’assimilation des acquis de la civilisation humaine.

Cet esprit se traduit notamment par la volonté constante du Vietnam de préserver un environnement pacifique. Le pays s’engage à participer de manière proactive et responsable au règlement des questions internationales et régionales, tout en poursuivant une intégration internationale globale, approfondie et efficace. Il réaffirme également son attachement aux principes fondamentaux du droit international, à la Charte des Nations unies ainsi qu’aux valeurs de paix et de bénéfice mutuel, se positionnant comme un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.

Protéger les infrastructures et les espaces civils

Photo : VNA/CVN

Interrogé sur le développement scientifique et technologique au Vietnam, notamment sur l’intelligence artificielle (IA) et les technologies émergentes, Tô Lâm a estimé que l’enjeu essentiel résidait dans la capacité à garantir la responsabilité et le contrôle humains sur les décisions susceptibles d’avoir des conséquences graves en matière de sécurité, en particulier dans le domaine de la défense.

Selon lui, plus les technologies deviennent avancées, plus les responsabilités humaines doivent être clairement définies et strictement encadrées, y compris dans le domaine de l’IA.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a également insisté sur la nécessité de protéger les infrastructures et les espaces civils, tout en prévenant les attaques ou les actes de sabotage visant les systèmes critiques tels que la santé, l’énergie, la finance, les ports, les infrastructures maritimes, les données et d’autres services essentiels à la population.

Il a par ailleurs souligné l’importance de la transparence, du partage d’informations et du renforcement de la confiance par le dialogue, sur la base de principes volontaires et de normes techniques communes, avant d’évoluer progressivement vers des cadres plus contraignants à mesure qu’un consensus se dégagera. Les avancées scientifiques et technologiques, y compris l’IA, doivent être mises au service du développement socio-économique ainsi que de la défense, de la sécurité et de la stabilité.

Le 23e Dialogue Shangri-La se tient du 29 au 31 mai 2026 à Singapour, réunissant plus de 550 délégués issus des secteurs de la sécurité et de la défense de 44 pays. Créé en 2002 à l’initiative de l’Institut international d’études stratégiques (IISS), le Dialogue Shangri-La est devenu l’un des principaux forums annuels consacrés aux questions de sécurité régionale et internationale.

VNA/CVN