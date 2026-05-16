Indonésie : le premier panda géant de l'archipel s'apprête à charmer le public

Avec son emblématique pelage noir et blanc, le premier panda géant né en Indonésie il y a 170 jours se porte à merveille et attire déjà l'attention avant sa première apparition publique prévue ce mois-ci.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"De nombreux Indonésiens devaient se rendre jusqu'en Chine juste pour voir des bébés pandas. Désormais, ils n'ont plus besoin de le faire", a déclaré vendredi 15 mai à des journalistes le directeur du zoo, Aswin Sumampau.

Le petit panda Satrio Wiratama est né en novembre dernier au Taman Safari Indonesia, un zoo sur l'île de Java (Centre de l'archipel), d'un couple de pandas prêtés par la Chine à l'Indonésie.

Dans l'enclos aménagé pour ses parents, l'animal dont le nom signifie "guerrier courageux et noble" jouait avec une peluche de panda et un anneau de dentition en bambou.

Sa mère, Hu Chun, et son père, Cai Tao, sont arrivés en Indonésie en 2017 alors qu'ils n'avaient que sept ans, dans le cadre d'une initiative de la "diplomatie du panda" chinoise visant à célébrer les 60 ans de relations bilatérales entre les deux pays.

Surnommé Rio, le petit est le seul panda né dans un zoo hors de Chine au cours des trois dernières années, selon M. Aswin.

Avant même sa présentation au public prévue plus tard ce mois-ci, il compte déjà de nombreux admirateurs impatients de le découvrir.

"Le petit panda est mignon, adorable et fait fondre le cœur", a écrit un fan sur les réseaux sociaux du zoo.

Rio pèse actuellement plus de 11 kg et apprend encore à grimper, selon Bongot Huaso Mulia, le vétérinaire qui s'occupe de lui. Le jeune panda, dont la fourrure est encore parsemée de poils roux, est très actif et continue à être allaité, a-t-il ajouté.

La Chine expédie des animaux considérés comme des "trésors nationaux" à travers la planète dans le cadre de la "diplomatie du panda", qui consiste à offrir ou à prêter ces animaux à d'autres pays en signe d'amitié.

AFP/VNA/CVN