France

Un épisode de norovirus confirmé à bord du navire de croisière "Ambition" à Bordeaux

L'épisode infectieux signalé à bord du navire de croisière "Ambition", au mouillage à Bordeaux, a été confirmé comme une gastro-entérite virale causée par un norovirus, a indiqué mercredi 13 mai la préfecture de la Gironde, dans le Sud-Ouest de la France.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Aucun cas grave n'a été signalé à ce stade et l'interdiction de débarquement sera levée pour les personnes non symptomatiques, selon le communiqué.

Arrivé à Bordeaux mardi soir 12 mai, l'"Ambition", exploité par la compagnie britannique Ambassador Cruise Line, comptait environ 1.700 passagers et membres d'équipage empêchés de débarquer après le décès à bord d'un passager d'environ 90 ans, possiblement lié à une "maladie de type gastro-entérite", et l'apparition de symptômes digestifs chez quelque 80 personnes.

Les analyses épidémiologiques et biologiques réalisées au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux ont confirmé l'origine virale de l'épisode.

Les personnes malades resteront isolées à bord, tandis que les gestes barrières et les mesures d'hygiène, notamment le nettoyage renforcé des surfaces, seront maintenus. La compagnie décidera, sur la base des informations médicales disponibles, de la poursuite ou non du circuit.

Le norovirus, très contagieux, est une cause fréquente de gastro-entérites aiguës et peut provoquer des épisodes groupés dans des lieux fermés comme les navires de croisière.

Xinhua/VNA/CVN