République démocratique du Congo : le bilan de la nouvelle épidémie d'Ebola s'élève à 80 morts

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé vendredi 15 mai que le bilan de la nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola dans la province de l'Ituri (est) était passé à 80 décès, avec 246 cas suspects signalés à ce jour.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'Institut national de recherche biomédicale a mené jeudi des analyses de laboratoire sur 13 échantillons sanguins, dont huit se sont révélés positifs à la souche Bundibugyo de ce virus. Cinq autres échantillons n'ont pas pu être analysés en raison d'un volume insuffisant de prélèvement, a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le cas index présumé est un infirmier qui avait consulté le 24 avril dans une structure sanitaire locale avant de décéder. Le patient présentait notamment de la fièvre, des hémorragies, des vomissements et une grande faiblesse, selon la même source.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a décrété officiellement vendredi une épidémie d'Ebola en Ituri. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu'il s'agissait de la 17e épidémie d'Ebola enregistrée en RDC depuis 1976.

Le même jour, le ministère ougandais de la Santé a annoncé un cas dû à la souche Bundibugyo du virus Ebola, après le décès à Kampala d'un ressortissant congolais venu de la RDC.

Le virus Ebola est très contagieux et peut provoquer notamment de la fièvre, des vomissements, des diarrhées, des douleurs généralisées ou un état de malaise, ainsi que, dans les cas graves, des saignements internes et externes. Selon l'OMS, les taux de létalité de ce virus varient de 50% à 89%, selon le sous-type viral.

Il s'agit donc de la 17e épidémie d'Ebola enregistrée en RDC depuis l'identification du virus en 1976 à Yambuku, dans la province de l'Équateur (Ouest). La précédente flambée, centrée dans la province du Kasaï (centre), s'était déclarée le 4 septembre 2025, s'achevant le 1er décembre suivant, après 64 cas, dont 53 confirmés et 11 probables, ainsi que 45 décès.

"La RDC dispose d'une vaste expérience dans la riposte aux épidémies d'Ebola et l'OMS intensifie rapidement son appui à la réponse", a déclaré vendredi Mohamed Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, dans un communiqué. "En étroite collaboration avec les autorités nationales et les partenaires, nous nous mobilisons rapidement en déployant une expertise et des ressources supplémentaires afin d'arrêter la propagation du virus, protéger et sauver des vies".

Xinhua/VNA/CVN