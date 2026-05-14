Emballages alimentaires : la FAO avertit contre les risques liés aux plastiques recyclés

L'utilisation croissante de plastiques recyclés dans les emballages alimentaires suscite des préoccupations majeures en matière de santé publique, a alerté l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), appelant à un renforcement des évaluations scientifiques et à l'adoption de normes internationales plus strictes.

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Photo : AP/VNA/CVN

"Si ces matières remplissent un objectif environnemental nécessaire, le sujet d'une potentielle contamination chimique des aliments doit aussi être étudié de près", relève la FAO dans un rapport sur les "implications des plastiques recyclés pour la sûreté alimentaire".

Le marché mondial des emballages alimentaires, soutenu par le boom de l'agroalimentaire, des snacks, fast-food et autres boissons embouteillées, est en croissance constante: d'ici 2030, il devrait peser plus de 815 milliards de dollars, soit 60% de plus qu'en 2024, avec une part de plus en plus importante de recyclé, note le rapport. Parmi les préoccupations, figurent les possibles migrations de substances chimiques - pesticides, toxines naturelles, allergènes... - de bioplastiques issus de maïs, canne à sucre, manioc... Ou encore le rôle de composants comme les nanomatériaux, ajoutés pour améliorer l'emballage.

Le rapport appelle à instaurer des méthodes de détection et identification des micro et nanoplastiques, un manque qui a jusqu'ici "empêché les agences de régulation de fixer un risque clair pour la santé humaine".

"Au moment du processus de recyclage, les substances chimiques potentiellement problématiques doivent aussi être écartées des matières destinées à l'emballage alimentaire", ajoute-t-il.

"Nous voulons recycler plus de plastique, mais nous voulons aussi nous assurer qu'en résolvant un problème nous n'en créons pas d'autres", souligne Corinna Hawkes, directrice de la division Systèmes et sûreté alimentaires à la FAO.

Harmoniser les cadres réglementaires sur les emballages alimentaires recyclés est un enjeu sanitaire, mais cela permettrait aussi de soutenir les objectifs mondiaux de recyclage du plastique, estiment les auteurs du rapport.

Aujourd'hui, moins de 10% des déchets plastiques générés dans le monde sont recyclés, selon l'ONU.

APS/VNA/CVN