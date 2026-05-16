Le chef de l'OMS dit travailler avec la RDC pour maîtriser l'épidémie d'Ebola

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) travaille et continuera de travailler avec la République démocratique du Congo (RDC) afin de maîtriser l'épidémie d'Ebola, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse vendredi à Genève.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Une nouvelle épidémie d'Ebola a été déclarée vendredi dans la province de l'Ituri, dans l'est de la RDC. "À l'heure actuelle, l'OMS a connaissance de 13 cas d'Ebola confirmés par l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) à Kinshasa", a affirmé le chef de l'OMS.

Des experts de l'OMS se trouvent actuellement en Ituri et travaillent en étroite collaboration avec les autorités sanitaires congolaises pour faire face à l'épidémie et la contenir, a indiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, ajoutant que d'autres experts de l'OMS spécialisés dans la communication des risques et l'engagement communautaire, la prévention et le contrôle des infections, les soins cliniques et la logistique rejoindront dans les prochains jours l'équipe de l'OMS déjà sur le terrain.

L'OMS a par ailleurs acheminé des fournitures médicales et des équipements de protection destinés à la prévention et au contrôle des infections à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. L'agence onusienne a également débloqué 500.000 dollars provenant de son Fonds de réserve pour les situations d'urgence afin de soutenir la riposte, toujours selon Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"L'OMS continuera de travailler pour aider la République démocratique du Congo à maîtriser cette épidémie d'Ebola, déploiera des ressources et travaillera avec des partenaires dans toute la région tout en les mobilisant, afin de contenir sa propagation et de prendre en charge les personnes touchées", a ajouté le chef de l'OMS.

Xinhua/VNA/CVN