La princesse Kate en Italie, sa première visite à l'étranger depuis plus de trois ans

La princesse Kate, en rémission d'un cancer, entame mercredi 13 mai une visite de deux jours en Italie sur le thème de la petite enfance, son premier déplacement officiel à l'étranger depuis fin 2022.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

La princesse de Galles, épouse de l'héritier du trône William, sera accueillie mercredi 13 mai en milieu de journée dans la ville de Reggio Emilia, dans le Nord du pays, qui a donné son nom à la pédagogie Reggio, reposant sur l'idée que chaque enfant est, par nature, créatif et intelligent.

La dernière visite officielle à l'étranger de Kate remonte à décembre 2022, lorsqu'elle s'était rendue à Boston, aux États-Unis, avec William pour la remise de son prix Earthshot sur l'environnement.

En mars 2024, elle avait révélé être atteinte d'un cancer, dont la nature n'a pas été dévoilée, et pour lequel elle a suivi une chimiothérapie. Depuis l'annonce de sa rémission en janvier 2025, elle est progressivement revenue sur le devant de la scène.

L'éducation est un thème cher à la princesse de 44 ans, qui a eu trois enfants avec son époux William : George, 12 ans, Charlotte, 11 ans, et Louis, 8 ans. Elle a créé en 2021 le Centre pour la petite enfance et œuvre à sensibiliser à l'importance des premières années d'un enfant.

Vision innovante

C'est dans ce cadre qu'elle se rend à Reggio Emilia. L'approche pédagogique Reggio, qui séduit de plus en plus parents, enseignants et éducateurs, a été développée après la Seconde guerre mondiale par le psychologue et enseignant Loris Malaguzzi.

Il a travaillé avec des enfants présentant des difficultés d'apprentissage, ce qui a façonné sa philosophie éducative axée sur la prise en compte des différences individuelles. Cette méthode repose sur une vision innovante : l’enfant est compétent, créatif et capable de construire activement ses savoirs.

Selon un porte-parole du palais de Kensington, "la princesse se réjouit vivement à l'idée de se rendre en Italie" pour en apprendre davantage sur la pédagogie Reggio, qui met notamment la nature, un autre sujet qui lui tient à cœur, au centre de l'éducation des jeunes enfants.

La visite de Kate marque "une nouvelle étape importante pour le Centre pour la petite enfance qui poursuit son expansion à l'international", a indiqué le palais dans un communiqué. Elle vise à "étudier les meilleures pratiques internationales en matière de soutien aux jeunes enfants et à ceux qui s'occupent d'eux".

"La grande intuition de Malaguzzi - qui a constitué une véritable révolution - est enfin reconnue aujourd'hui", s'est félicité Nando Rinaldi, directeur des écoles et des crèches de Reggio Emilia. La visite de la princesse est "une source de fierté" et représente "pour nous une grande reconnaissance", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN



