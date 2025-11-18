Indonésie : 18 morts dans des glissements de terrain, selon un nouveau bilan

Au moins 18 personnes ont été tuées et plus d'une trentaine sont portées disparues à la suite de plusieurs glissements de terrain provoqués par les fortes précipitations qui ont frappé l'île de Java depuis jeudi 13 novembre, a annoncé lundi 17 novembre un responsable des secours.

Un premier glissement de terrain a touché jeudi 13 novembre trois villages du district côtier de Cilacap, à environ 400 km à l'est de la capitale Jakarta.

Deux autres glissements de terrain ont frappé un village du district de Banjarnegara, dans la même province, samedi et dimanche, a déclaré à l'AFP Abdul Muhari, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes.

À Cilacap, après la découverte de trois nouveaux corps lundi 17 novembre, "le nombre total de victimes décédées à la suite du glissement de terrain s’élève (désormais) à 16 personnes", a déclaré M. Abdul, ajoutant que sept personnes sont toujours portées disparues.

Un précédent bilan faisait état de 11 morts et 12 disparus.

Par ailleurs, au moins 16 maisons ont été endommagées, a-t-il ajouté.

Deux glissements de terrain survenus à Banjarnegara ont fait deux autres morts et deux blessés, a indiqué M. Abdul, ajoutant qu'au moins 27 personnes sont toujours portées disparues.

À Cilacap, la recherche des sept victimes disparues demeure la priorité et les opérations de recherche pourraient se prolonger au-delà de la période habituelle de sept jours, a indiqué sur Kompas TV M. Suharyanto, chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, qui comme certains Indonésiens ne porte qu'un seul nom.

Des logements temporaires pour près de 300 familles devraient être construits, a-t-il encore annoncé.

L'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique (AMCG) a émis une alerte météorologique extrême en début de semaine dernière, prévenant que de fortes précipitations dans plusieurs régions pourraient engendrer des catastrophes hydrométéorologiques.

La saison annuelle de la mousson en Indonésie, de novembre à avril, est souvent synonyme de glissements de terrain, d'inondations soudaines et de maladies hydriques.

Le changement climatique a modifié les régimes de tempêtes, notamment la durée et l'intensité de la saison, entraînant des pluies plus abondantes, des inondations soudaines et des vents plus forts.

Début novembre, au moins 15 personnes sont mortes en Papouasie dans des inondations soudaines. En septembre, au moins 18 personnes sont décédées dans les inondations qui ont frappé l'île de Bali, les pires de la décennie sur cette île touristique, selon les autorités.

