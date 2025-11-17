Vaccin contre le cancer du col de l'utérus : plus d'un million de vies sauvées dans les pays pauvres

Le renforcement des campagnes de vaccination contre le papillomavirus humain (VPH) dans les pays à faible revenu a permis d'éviter plus d'un million de décès du cancer du col de l'utérus ces trois dernières années, a annoncé le 17 novembre l'Alliance du Vaccin, Gavi.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Plus d'un million de décès par cancer du col de l'utérus ont été évités, et environ 86 millions de jeunes filles sont désormais protégées contre la principale cause de ce cancer, grâce à un effort concerté de trois ans mené par Gavi (...) et les pays à faible revenu", a déclaré l'organisation dans un communiqué.

Cette annonce fait suite à une relance du programme de vaccination contre le papillomavirus humain en 2023 par Gavi pour protéger des millions de jeunes filles contre la principale cause du cancer du col de l'utérus et prévenir ainsi plus d'un million de décès.

"Grâce à l'engagement exceptionnel des pays, des partenaires, de la société civile et des communautés, nous avons atteint cet objectif plus tôt que prévu", a déclaré le Dr Sania Nishtar, présidente de cette organisation internationale qui s'appuye sur des financements publics et privés pour vacciner les enfants dans les pays les plus pauvres.

"Cet effort collectif contribue à des progrès mondiaux majeurs vers l'élimination de l'une des maladies les plus mortelles pour les femmes", car encore aujourd'hui "toutes les deux minutes, une femme meurt d'un cancer du col de l'utérus", a-t-elle souligné.

Ce cancer frappe plus durement les pays à faible revenu, qui manquent souvent de services de dépistage et d'un accès équitable aux traitements. Ces pays représentaient 90% des 350.000 décès dus au cancer du col de l'utérus enregistrés en 2022, selon Gavi.

Pourtant, le vaccin contre le papillomavirus humain, principale cause du cancer du col de l'utérus, est très efficace, avec un taux de mortalité de 17,4 pour 1.000 enfants vaccinés.

Les efforts de Gavi auraient permis au total d'éviter 1,4 million de décès, estime l'organisation. Avec plus de 50 pays ayant introduit le vaccin avec le soutien de Gavi d'ici fin 2025, celui-ci sera disponible dans des pays qui représentent collectivement 89% des cas de cancer du col de l'utérus dans le monde.

Parvenant à faire réduire le coût des vaccins tout en augmentant l'offre grâce à des volumes garantis commandés aux fabricants, l'organisation a obtenu des engagements de leur part pour investir dans les vaccins, dont le prix dans les pays soutenus par Gavi se situe désormais entre 2,90 et 5,18 dollars américains par dose, contre 100 dollars américains ou plus ailleurs.

En 2022, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a pu recommander officiellement un schéma vaccinal à dose unique contre le VPH (contre deux doses auparavant), permettant ainsi de vacciner deux fois plus de jeunes filles avec les stocks existants.

AFP/VNA/CVN