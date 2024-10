Philippines

Inauguration de la première usine de batteries pour véhicules électriques

>> Plus de voitures électriques en circulation que de modèles essence

>> Six marques du Vingroup figurent dans le top 100 des plus valorisées au Vietnam

Photo : CTV/CVN

Comme le rapporte un nouveau site du conglomérat médiatique local ABS-CBN Corporation, l'usine australienne de lithium-fer-phosphate vise à produire deux gigawattheures de batteries par an d'ici 2030, alimentant environ 18.000 véhicules électriques ou près d'un demi-million de systèmes de batteries domestiques.

"Nous avons travaillé très dur et essayé de faire de notre mieux pour apporter ce type de technologie aux Philippines en reconnaissant clairement que c'est l'avenir", a déclaré Ferdinand Marcos dans un discours diffusé en direct cité par le site.

En tant que première usine de fabrication de batteries avancées au phosphate de fer aux Philippines, elle ouvre la voie à ce que le pays devienne un acteur mondial du stockage d'énergie propre, a déclaré le dirigeant. Située dans la ville de New Clark, au nord de Manille, l'usine StB Giga Factory Inc. créera 2.500 emplois locaux et injectera cinq milliards de PHP (89,2 millions d’USD) dans l'économie chaque année.

VNA/CVN