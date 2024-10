Le dollar de Singapour atteint son plus haut niveau depuis 10 ans

La monnaie singapourienne (SGD) se négocie face au dollar américain à son plus haut niveau depuis près d'une décennie, atteignant de nouveaux sommets ces dernières semaines dans un contexte de taux d'intérêt américains plus bas et de confiance des investisseurs dans son économie résiliente.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) devrait maintenir une politique stricte par rapport à la Réserve fédérale américaine à court terme, incitant les investisseurs à la recherche d'un rendement plus élevé. Le SGD se classe désormais au troisième rang des devises les plus performantes cette année parmi ses pairs asiatiques, après le MYR et le THB.

Au 27 septembre, le SGD avait augmenté de 3% cette année, à environ 1,281 par rapport au dollar américain. La hausse a commencé vers août en prévision d'une baisse potentielle des taux aux États-Unis et s'est accélérée après que la Réserve fédérale a lancé son cycle de baisse des taux le 18 septembre.

En août, le gouvernement singapourien a relevé ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année à 2-3%, contre 1-3% dans les prévisions précédentes.

Le renforcement du SGD est également le résultat d'une politique monétaire plus stricte menée par la MAS pour lutter contre l'inflation au lendemain de la pandémie. La MAS a resserré sa politique monétaire à cinq reprises en l'espace d'un an à partir d'octobre 2021 et a maintenu une tendance à l'appréciation de la monnaie lors de sa dernière réunion en juillet pour maîtriser les prix.

VNA/CVN