Thaïlande

Google va investir un milliard d'USD dans le développement d'un centre de données

Google, filiale d'Alphabet Inc., a annoncé le 30 septembre qu'elle investirait un milliard d’USD en Thaïlande pour construire un centre de données et une région cloud afin de répondre à la demande croissante de cloud et de soutenir l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) en Asie du Sud-Est.

L'investissement créera en moyenne 14.000 emplois par an jusqu'en 2029, a déclaré Google.

Google a souligné que son infrastructure cloud et de centre de données à Bangkok et Chon Buri contribuera à répondre à la demande croissante de capacités Google Cloud et d'innovations en matière d'IA, ainsi qu'aux services numériques populaires de l'entreprise, tels que Search, Maps et Google Workspace.

Le centre de données sera situé dans une zone industrielle à Chon Buri, tandis que la région cloud de Google, qui comprend du matériel et des logiciels dédiés à la fourniture de services aux entités des secteurs privé et public, sera située dans la capitale Bangkok.

Le Premier ministre thaïlandais Paetongtarn Shinawatra a déclaré que l'investissement de Google était "parfaitement aligné" avec la politique "Cloud First" du pays d'Asie du Sud-Est.

Le même jour, Paetongtarn Shinawatra a rencontré Ruth Porat, présidente et directrice des investissements d'Alphabet Inc. et de Google, pour discuter de la coopération dans le domaine des technologies. La discussion a également porté sur le plan d'investissement de Google pour le développement des infrastructures numériques dans le pays.

