Banques

Les fusions transfrontalières dans l'UE sont "souhaitables"

>> Face aux remous sur les marchés financiers, "nous sommes attentifs", dit Christine Lagarde

>> L'euro ferme après la BCE, pas de signal d'une nouvelle baisse de taux

>> La BCE va de nouveau baisser ses taux, incertitude pour la suite

Photo : AFP/VNA/CVN

"Des fusions transfrontalières de banques capables de rivaliser en termes de taille, de profondeur et de gamme avec d'autres institutions dans le monde, y compris les banques américaines et chinoises, sont, selon moi, souhaitables", a déclaré Mme Lagarde lors d'une audition au Parlement européen.

La banquière centrale répondait à une question sur le rôle de la BCE dans la facilitation des fusions transfrontalières dans l'UE et les éventuelles interférences des autorités nationales dans de telles opérations.

Mme Lagarde n'a pas pris position sur le cas particulier qui agite la sphère bancaire : la montée d'UniCredit depuis la mi-septembre au capital de Commerzbank, bientôt à 21%, alors que le groupe italien ne cache pas son intention d’aller vers une offre de rachat.

"Il faut garder à l'esprit que toutes les fusions ne sont pas positives et qu'il y a des responsabilités et des risques à considérer dans ce processus, ce qui incombe aux parties prenantes", a ajouté Mme Lagarde.

Dans la zone euro, le mécanisme de surveillance unique (MSU) de la BCE devra vérifier si UniCredit a respecté les règles en prenant rapidement une participation importante dans Commerzbank.

L'italienne a formellement demandé à la BCE d'approuver un possible monté à 29,99% du capital, juste en dessous du seuil de déclenchement d'une offre d'achat en Allemagne.

L'Etat allemand, hostile depuis le début à ce possible passage de Commerzbank sous pavillon italien, n'a cependant pas les moyens directs de bloquer les ambitions d'Unicredit.

"C'est à la BCE et à la Commission européenne qu'il revient d'examiner le risque systémique" supposé en cas de rapprochement des deux grandes banques, et "à la Commission européenne d'examiner les effets sur la concurrence", a déclaré lundi 30 septembre la présidente du groupe d'experts économiques conseillant le gouvernement allemand, Monika Schnitzer.

La démarche d'Unicredit pourrait faire naître de nouveaux champions européens du secteur bancaire, soulignent les experts.

AFP/VNA/CVN