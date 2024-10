Wall Street clôture en hausse, records pour S&P 500 et Dow Jones

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi 30 septembre, mettant un dernier point d'exclamation à un trimestre fringant, qui a vu l'élan de Wall Street s'élargir au-delà du secteur technologique.

>> Wall Street clôture en hausse, effet chinois et achats à bon compte l'emportent

>> Wall Street termine partagée, consolidation avant un indicateur d'inflation

>> Wall Street finit en ordre dispersé, record pour le Dow Jones

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones (+0,04%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,42%) ont fini à de nouveau records en clôture, tandis que l'indice Nasdaq des valeurs technologiques a pris 0,38%. C'était le 33e sommet historique de l'année pour le Dow Jones et le 43e pour le S&P 500.

"Ça aura été un grand trimestre", a réagi Steve Sosnick, d'Interactive Brokers, pour qui "il est difficile d'y voir un perdant". En trois mois, le Dow Jones a gagné 8,2% et le S&P 500, 5,5%. "Ce qui est intéressant", a souligné M. Sosnick, "c'est que le moins bon est le Nasdaq", avec ses 2,6% de gains.

Le tableau contraste avec celui auquel Wall Street était habitué depuis un an et demi, à savoir un marché tiré par la locomotive technologique, sur fond de révolution IA (intelligence artificielle). "Il y a eu une vraie rotation" des portefeuilles, relève Steve Sosnick, les investisseurs se mettant en quête d'autres secteurs et de valeurs délaissées.

Lundi 30 septembre le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a réaffirmé que le scénario central de la Fed restait celui de deux baisses consécutives des taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, lors des réunions de novembre et décembre, "si l'économie se comporte comme attendu".

Ces propos contrastaient avec les attentes des opérateurs, qui tablent sur des réductions d'au moins 0,75 point de pourcentage au total d'ici la fin de l'année.

Ce décalage a tendu les taux obligataires. Le rendement des emprunts d'Etat à 2 ans, considéré comme représentatif des attentes des opérateurs quant à la trajectoire monétaire de la Fed, est remonté à 3,64%, contre 3,56% vendredi en clôture.

À la cote, le dernier jour du trimestre a été l'occasion d'une chasse aux bonnes affaires, qui profitaient notamment à Apple (+2,29%), à la banque Citigroup (+1,18%), à la chaîne de supermarchés de demi-gros Costco (+1,36%) ou au groupe de messagerie FedEx (+2,29%).

Chevron (+1,22%) a surfé sur la décision de l'Autorité américaine de la concurrence (FTC) de valider le rachat du rival Hess, à la condition que le patron de ce dernier, John Hess, n'intègre pas le conseil d'administration de Chevron.

Il est accusé par la FTC d'avoir communiqué avec l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pour favoriser une hausse des cours.

L'opérateur téléphonique AT&T a progressé (+0,46%) après l'annonce de la cession à la société d'investissement TPG de sa participation de 70% au capital du bouquet satellite DirecTV, pour 7,6 milliards d'USD.

DirecTV va ensuite prendre le contrôle de Dish, l'autre grand bouquet satellite du marché américain, pour former une entité unique.

Le laboratoire Bristol Myers Squibb est resté bien orienté (+1,63%) après que l'Agence américaine du médicament (FDA) a autorisé la mise sur le marché de son traitement contre la schizophrénie Cobenfy.

Aucun nouveau médicament contre cette pathologie n'avait été autorisé aux Etats-Unis depuis des décennies.

AFP/VNA/CVN