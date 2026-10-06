IDE à Hô Chi Minh-Ville : le virage vers la qualité et l’innovation porte ses fruits

Les flux d’investissements directs étrangers (IDE) à Hô Chi Minh-Ville connaissent une évolution marquée, tant en termes de secteurs que de qualité. Outre l’industrie, les investisseurs s’intéressent de plus en plus à la logistique, aux ports maritimes, aux infrastructures numériques, aux hautes technologies et aux services à forte valeur ajoutée.

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Photo : VNA/CVN

La ville a attiré plus de 17,8 milliards de dollars d’IDE au cours des neuf premiers mois de 2026, soit plus de quatre fois le montant enregistré à la même période de 2025. Selon Nguyen Công Vinh, vice-président du Comité populaire municipal, ce résultat témoigne de la confiance des entreprises dans l’environnement d’investissement local, dans un contexte de rationalisation et de décentralisation des mécanismes et politiques.

Parmi les projets emblématiques figure celui de la société singapourienne Tokgistic Pte. Ltd., qui investit 980 millions de dollars dans le projet Swift Logistics. Celui-ci devrait entrer en activité en novembre 2026 pour une durée de 50 ans. En avril dernier, TikTok Shop Viet Nam avait également investi 125 millions de dollars dans l’économie locale. Ces deux projets représentent à eux seuls 1,1 milliard de dollars.

La ville mise également sur les infrastructures de transport et de données. Le projet du port de transbordement international de Cân Gio, d’un montant de plus de 4,9 milliards de dollars, devrait renforcer les capacités de transbordement et la connectivité maritime, tout en stimulant la logistique, le commerce, le transport et les services connexes.

Dans le secteur technologique, le centre de données AI Factory, doté d’un investissement initial de 2,1 milliards de dollars, devrait renforcer considérablement les capacités de calcul de la ville au service de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique et de l’innovation. Par ailleurs, plusieurs grands projets urbains, dont la Cité universitaire internationale et le Complexe intelligent de Thu Thiêm, bénéficient d’importantes augmentations de capital.

Au cours des trois premiers trimestres de 2026, le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville a attiré près de 590 millions de dollars de nouveaux capitaux, principalement dans les infrastructures de données, les produits électroniques intelligents et les services de haute technologie.

Photo : VNA/CVN

La ville a déjà dépassé son objectif annuel de 11 milliards de dollars d’IDE et pourrait atteindre 19 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. Cette dynamique accompagne une croissance de plus de 9% du PIB régional au cours des neuf premiers mois.

Selon Quach Ngoc Tuân, vice-directeur du Service municipal des finances, l’intégration territoriale avec Binh Duong et Bà Ria - Vung Tàu élargit l’espace de développement et permet à la ville de se concentrer davantage sur les pôles technologiques. La résolution 10-NQ/TW du Bureau politique favorise par ailleurs une transition d’une approche quantitative vers une approche qualitative des investissements étrangers.

Hô Chi Minh-Ville poursuit ainsi la réforme administrative et l’amélioration de l’environnement des affaires, tout en élaborant des politiques d’incitation ciblées. La nouvelle Loi sur le développement urbain, entrée en vigueur le 1er octobre 2026, devrait contribuer à attirer davantage d’investissements dans les secteurs prioritaires.

Les IDE devraient ainsi continuer de progresser, tout en contribuant davantage au développement des hautes technologies, de la logistique, des infrastructures numériques, de l’industrie verte et des secteurs à forte valeur ajoutée.

VNA/CVN