Renforcer la coopération avec les partenaires néerlandais dans le développement vert

Le vice-président du Comité populaire provincial de Cà Mau, Le Van Su, a reçu, le 1 er juillet, Raïssa Marteaux, consule générale du Royaume des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville, à l’occasion de sa visite de travail dans la province.

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Lê Van Su a souligné que Ca Mau, fortement exposée aux effets du changement climatique, est également la première région aquacole du Vietnam avec quelque 418.000 hectares d’élevage de crevettes. La province fait ainsi du développement d’une filière crevettière verte, circulaire et à faibles émissions une priorité à long terme.

Photo: VNA/CVN

Avec l’appui du gouvernement néerlandais et de ses partenaires, plusieurs projets ont été mis en œuvre, dont ShrimpTech Vietnam, visant la neutralité carbone du secteur, le modèle TomGoxy® Zero associant élevage intensif et restauration des mangroves, le projet AquaGene Vietnam consacré à l’amélioration génétique des crevettes, ainsi que le système d’élevage circulaire RAS-IMTA du groupe De Heus. Le projet « Gouvernance durable de la filière crevettière », cofinancé par ActionAid International et l’Union européenne, contribue également au renforcement des capacités locales.

La province développe actuellement plusieurs infrastructures stratégiques, notamment le port polyvalent de Hon Khoai, la zone économique de Nam Can, des projets d’électricité au GNL et d’énergie éolienne, ainsi que l’extension de l’aéroport de Cà Mau. Autant de domaines offrant de nouvelles perspectives de coopération avec les Pays-Bas dans l’économie maritime, la logistique et les énergies renouvelables.

Le responsable provincial a réaffirmé l’engagement de Cà Mau à créer un environnement favorable aux investissements et aux projets des entreprises néerlandaises.

Photo : VNA/CVN

Raïssa Marteaux a salué les résultats de la coopération bilatérale, en particulier dans le développement durable de la filière crevettière et l’adaptation au changement climatique. Elle a exprimé le souhait d’élargir encore cette coopération.

À cette occasion, elle a invité les autorités et les entreprises aquacoles de Cà Mau à participer à une mission économique et au Global Shrimp Forum, prévu aux Pays-Bas du 30 août au 5 septembre 2026. En retour, Le Van Su a convié le consulat général et les entreprises néerlandaises au Festival de la crevette de Cà Mau 2026, afin de renforcer les échanges commerciaux et les investissements.

La délégation néerlandaise doit également visiter la coopérative Tân Phat Loi et le modèle d’élevage circulaire RAS-IMTA du groupe De Heus dans la province.

VNA/CVN