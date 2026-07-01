À Lào Cai, le commerce frontalier porté par les exportations record de durians.

Le volume des importations et des exportations aux postes frontières de la province septentrionale de Lao Cai a bondi de plus de 60 % sur un an au premier semestre 2026, porté par une forte augmentation des exportations agricoles, notamment de durian.

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La valeur des exportations a atteint 636 millions de dollars américains au cours de cette période de six mois, soit une hausse de 62% par rapport à l'année précédente, représentant plus de la moitié du commerce frontalier total de la province. Les produits agricoles sont restés la principale catégorie d'exportation, constituant plus de 90% des expéditions.

Au poste frontière international de Kim Thanh II, plus de 2.000 tonnes de durian sont exportées chaque jour vers la Chine, un volume journalier record depuis deux ans. Plus de 100 000 tonnes de durians ont franchi la frontière au cours du premier semestre, soit une augmentation de 14 fois par rapport à la même période en 2025. Les exportations de durians ont été évaluées à près de 400 millions de dollars américains, représentant plus de 30% du chiffre d'affaires total à l'exportation de Lao Cai.

Doan Duc Viet, représentant de la société d'import-export Trung Dong, a déclaré que le dédouanement est devenu nettement plus rapide, permettant à l'entreprise d'exporter quotidiennement entre 400 et 600 tonnes de durians vers la Chine, tout en réduisant les coûts de stockage et en minimisant les risques liés à la qualité.

Afin de garantir des exportations fluides, les entreprises ont investi dans des zones de culture certifiées et se sont conformées aux exigences chinoises en matière de codes de zones de culture, d'installations d'emballage, de traçabilité, de quarantaine phytosanitaire et de sécurité alimentaire, ce qui contribue à accélérer le dédouanement et à réduire le risque de refus des cargaisons.

Photo : Quang Duy/VNA/CVN

Vuong Trinh Quôc, directeur de l'Autorité de la zone économique de Lào Cai, a indiqué que les douanes, les gardes-frontières et les services de quarantaine phytosanitaire ont adopté des modalités de travail flexibles et des procédures douanières électroniques pour répondre à la demande croissante. Une étroite collaboration avec les autorités chinoises a permis de résoudre les problèmes de dédouanement, tandis que la simplification des procédures d'inspection a considérablement réduit les délais de dédouanement des produits agricoles frais.

Selon Nguyên Thi Thanh Binh, chef adjointe de l'équipe douanière du poste frontière international de Lào Cai, plus de 90 % des déclarations d'exportation sont désormais traitées par la voie prioritaire, permettant aux entreprises d'effectuer les formalités douanières plus rapidement.

D'après Vuong Trinh Quôc, les exportations agricoles devraient maintenir leur dynamique positive dans les prochains mois, de nombreuses variétés de fruits entrant dans leur pleine saison de récolte. Parallèlement, de nouveaux produits d'exportation, notamment les fruits de mer frais, empruntent de plus en plus le poste frontière de Kim Thanh comme principale voie d'accès au marché chinois.

Alors que l'économie chinoise poursuit sa reprise progressive, la hausse de la demande des consommateurs devrait stimuler la demande d'importations, en particulier durant les derniers mois de l'année. Cela représente une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d'accroître leurs parts de marché, d'augmenter la valeur de leurs exportations et d'améliorer leur production et leurs performances commerciales, a-t-il déclaré.

VNA/CVN