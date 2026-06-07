Huê : Quand la canicule frappe, la générosité prend le relais

Touchée par la situation d’un groupe d’ouvriers du bâtiment qui se reposaient sous un arbre en pleine canicule, Trân Thi My Duc a décidé de transformer le rez-de-chaussée de sa maison en espace de repos afin de les accueillir pendant leur pause déjeuner.

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Photo : Trân Thi My Duc/CVN

Depuis plus d’une semaine, le rez-de-chaussée de sa maison de deux étages, située dans le quartier de Thuân Hoa à Huê, sert de refuge à une dizaine d’ouvriers du bâtiment à l’heure du déjeuner. Elle les a invités à venir s’y reposer depuis le 25 mai, alors que les températures dans la ville atteignaient entre 39 et 40°C.

"Au départ, ils ont refusé, par crainte de salir la maison avec leurs vêtements de travail ou qu'un incident n'entraîne la perte ou la détérioration de biens. Ce n'est qu'après plusieurs insistances qu'ils ont finalement accepté le lendemain", raconte-t-elle.

La propriétaire explique que cet espace est habituellement loué pour des cours particuliers, mais qu’il reste inoccupé pendant la pause de midi et en début d’après-midi. Elle y met à disposition des ventilateurs, de l’eau potable ainsi qu’un accès aux sanitaires. À plusieurs reprises, elle a également préparé du riz et du thé pour les travailleurs.

Au cours de la semaine écoulée, Huê a subi une vague de chaleur particulièrement intense. Les températures maximales ont régulièrement oscillé entre 37 et 39°C, dépassant parfois ce seuil. Associée au vent chaud du Sud-Ouest, cette chaleur a fait chuter le taux d’humidité à 45-50%, rendant l’atmosphère encore plus éprouvante.

Phan Canh Hiên, 50 ans, membre de l’équipe de construction, explique que son domicile se trouve à plus de 20 km du chantier. À midi, lui et ses collègues ont donc l’habitude de chercher l’ombre des arbres pour faire une sieste. Lorsque les températures atteignent 40°C, beaucoup peinent à trouver le sommeil et certains souffrent même de coups de chaleur.

"Pendant les journées les plus chaudes, nous devons parfois nous réfugier dans un café pour récupérer avant de reprendre le travail l’après-midi", confie-t-il.

Selon lui, Trân Thi My Duc leur avait également proposé de se reposer dans une salle climatisée. Le groupe a toutefois décliné l’offre, préférant rester dans l’espace extérieur afin d’économiser l’électricité et d’éviter tout risque d’endommager le matériel électronique utilisé pour les cours.

Lê Thi Huong, 46 ans, originaire de la commune de Quang Diên, estime que cet espace frais et aéré lui permet de profiter pleinement de sa pause après 4 heures de travail sous le soleil.

"Nous sommes tous d’un certain âge et certains d’entre nous souffrent de problèmes de santé. Disposer d’un endroit pour se reposer durant cette période de forte chaleur représente une aide précieuse", souligne-t-elle.

Photo : Trân Thi My Duc/CVN

Le 2 juin à midi, Trân Thanh Uyên, 28 ans, enseignante au centre, a préparé une dizaine de portions de mì quảng, une spécialité de nouilles du Centre du Vietnam, pour les ouvriers. Elle explique collaborer avec Mme Duc depuis de nombreuses années et participer régulièrement à des actions solidaires dans la région.

"J’ai simplement voulu apporter ma contribution et partager un peu les difficultés auxquelles ces travailleurs sont confrontés", indique-t-elle.

Outre l’espace de repos, Mme Duc met également à leur disposition le parking du centre afin qu’ils puissent stationner leurs véhicules à l’abri du soleil et limiter les risques de vol.

"J’essaie de les aider dans la mesure de mes moyens. Quand je les vois travailler sous cette chaleur accablante, je suis profondément touchée et j’ai envie de partager un peu de ce qu’ils traversent", conclut cette habitante de 43 ans.

Tu Linh/CVN