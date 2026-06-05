Hô Chi Minh-Ville

Feuille de route proposée pour la transition vers les véhicules électriques

Le Service de la construction de Hô Chi Minh-Ville a indiqué qu’un organisme de conseil avait proposé une feuille de route pour la conversion des véhicules thermiques en véhicules électriques et à énergie verte par zone, dans laquelle le district insulaire de Côn Dao serait la première région à passer entièrement à l'électrique dès 2030.

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Le 29 mai, le Service de la construction de Hô Chi Minh-Ville a organisé une réunion pour entendre le rapport sur les résultats de l'étude du projet de transition verte dans le secteur des transports, de feuille de route pour la conversion vers les véhicules électriques et l'énergie verte, de politiques d'aide financière et de mise en place de zones à faibles émissions (LEZ). Selon l'organisme de conseil, la feuille de route de conversion est établie par zone.

Photo : VNA/CVN

Conversion progressive

pour Côn Dao et Cân Gio

Selon la proposition de l'organisme de conseil, dans la zone spéciale de Côn Dao, à partir du 1er janvier 2027, 100% des bus provinciaux devront fonctionner à l'électricité ou à l'énergie verte (désigné globalement sous le terme de "conversion" - NDLR). Au 1er juin 2027, la conversion des motos devra être achevée, à l'exception des véhicules pour personnes handicapées.

Au 31 décembre 2027, la conversion des autres types de véhicules devra être achevée, à l'exception des camions d'une charge utile supérieure à 1 tonne et de certains véhicules spéciaux. Au 1er janvier 2030, l'ensemble des véhicules routiers de la zone spéciale sera converti.

Pour les communes de Bình Khánh, An Thoi Dông, Cân Thạnh et Thạnh An, Cân Gio, à partir du 1er janvier 2027, la totalité des bus provinciaux devra être convertie. Au 1er janvier 2030, la conversion des voitures et motos des particuliers, des ménages et des véhicules de transport commercial devra être achevée, à l'exception des camions de plus de 1 tonne et des véhicules spéciaux. Au 1er janvier 2035, 100% des véhicules auront finalisé leur conversion.

La zone située à l'intérieur de la ceinture actuelle de restriction des camions (le cœur historique de Hô Chi Minh-Ville - correspondant globalement au périmètre du deuxième boulevard périphérique) a été choisie comme zone à faibles émissions pour la phase initiale.

Il s'agit d'une zone à forte densité de véhicules et à fortes émissions, nécessitant un contrôle des gaz d'échappement et une accélération de la transition. Dans ce secteur, à partir du 1er janvier 2027, les bus provinciaux passeront entièrement à l'énergie propre.

Photo: Truong Giang/CVN

Pour le groupe des taxis et des véhicules de transport de personnes sous contrat de moins de 9 places, ils devront respecter la norme d'émission Euro 5 à partir du 1er janvier 2028, avant de passer à une conversion à 100% à l'horizon 2030 pour les taxis. Les véhicules sous contrat de moins de 9 places poursuivront leur feuille de route de conversion vers les véhicules électriques, à énergie verte ou hybrides, pour s'achever définitivement en 2035.

Pour les véhicules sous contrat de 10 places et plus, les autocars et les camions, la feuille de route est appliquée selon les normes d'émission et des restrictions horaires, avant une conversion totale en 2035.

Pour les deux-roues de transport de marchandises et de personnes via des applications numériques, il est proposé d'exiger une conversion à 100% dès 2028. Les motos des particuliers et des organisations feront l'objet d'une feuille de route d'élévation progressive des normes d'émission, exigeant le niveau 4 ou plus en 2029, avant une conversion totale en 2035.

Pour les voitures non commerciales, la feuille de route débutera avec la norme d'émission Euro 4 en 2028, le niveau 5 en 2030, pour atteindre une conversion totale en 2035.

Plan pour les autres zones

À partir du 1er janvier 2027, les voitures particulières et les motos des organismes d'État, des unités administratives publiques et des organisations politiques et socio-professionnelles devront obligatoirement fonctionner à l'électricité ou à l'énergie verte lors de tout nouvel investissement ou remplacement. D'ici 2030, ce parc automobile devrait être entièrement converti.

Les bus provinciaux devront être intégralement convertis dès 2027, tandis que les bus interprovinciaux le seront avant 2030.

Concernant les taxis, la conversion sera totalement obligatoire à partir de 2030. Les véhicules sous contrat de moins de 9 places, ainsi que ceux de 10 places et plus, les autocars et les camions continueront de suivre une feuille de route d'élévation des normes d'émission, avant une conversion totale prévue respectivement en 2035 et 2040.

Les deux-roues de transport via des applications numériques devraient être entièrement convertis à partir de 2030, tandis que les motos des particuliers et des organisations verront leurs normes d'émission s'élever du niveau 3 au niveau 4 (période 2030 - 2035), avant l'achèvement complet de leur transition en 2040.

Les voitures non commerciales suivront une feuille de route similaire, visant une conversion totale en 2040. En résumé, d'ici 2040, 100% des véhicules à Hô Chi Minh-Ville circuleront à l'électricité ou à l'énergie verte.

Niveaux d’aide financière

pour la conversion des véhicules

L’organisme de conseil propose un ensemble de politiques de soutien financier afin d’encourager les particuliers et les entreprises à franchir le pas. La priorité absolue est accordée aux ménages pauvres, aux ménages quasi-pauvres, aux travailleurs ainsi qu'aux zones nécessitant une transition précoce.

À l’échelle de la ville, les ménages quasi-pauvres bénéficieront d'une prise en charge d'environ 70% des frais de conversion de leur moto, soit l’équivalent de 14 millions de dôngs par véhicule. Pour les ménages pauvres, l'aide s'élèvera à 100%, soit environ 20 millions de dôngs par véhicule. Les deux-roues professionnels des plateformes numériques (shippers, coursiers) recevront une aide d’environ 5 millions de dôngs par véhicule, couvrant les frais d'immatriculation, de plaque de contrôle et les intérêts d'emprunt.

Photo : CTV/CVN

Mesures d'accompagnement

spécifiques à Côn Dao

Pour les particuliers et les ménages : les motos et cyclomoteurs bénéficieront d'une prise en charge à 100% de la valeur du véhicule, de la taxe sur la carte grise (droits de mutation), ainsi que des frais de délivrance du certificat d'immatriculation et de la plaque d'immatriculation (soit environ 20 millions de dôngs par véhicule). Pour les voitures de moins de 9 places appartenant à des particuliers ou des ménages, l'aide financière couvrira 10% de la valeur du véhicule (soit environ 52,9 millions de dôngs par véhicule).

Pour les entreprises de transport public et commercial : les taxis et les véhicules sous contrat de moins de 9 places bénéficieront d'une subvention à hauteur de 15% de la valeur du véhicule (soit environ 79,35 millions de dôngs par véhicule). Pour les autocars et les véhicules sous contrat de 10 places et plus, l'aide s'élèvera à 5% de la valeur du véhicule (soit environ 155 millions de dôngs par véhicule). Enfin, les camions recevront un soutien financier correspondant à 15% de la valeur du véhicule (soit environ 97,275 millions de dôngs par véhicule).

Subventions pour les communes

de Binh Khanh, An Thoi Dông, Cân Gio et Thanh An

Pour les particuliers et les ménages : le passage à une moto ou un cyclomoteur vert sera soutenu par la prise en charge de la taxe sur la carte grise, des frais de délivrance du certificat d'immatriculation et de la plaque d'immatriculation (soit environ 1,77 million de dôngs par véhicule). Pour les voitures de moins de 9 places, l'aide couvrira les frais de délivrance du certificat d'immatriculation et de la plaque d'immatriculation (soit environ 14 millions de dôngs par véhicule).

Pour les entreprises de transport commercial : pour les taxis et les véhicules sous contrat de moins de 9 places, l'aide couvrira les frais de délivrance du certificat d'immatriculation et de la plaque d'immatriculation (soit environ 14 millions de dôngs par véhicule). Pour les autocars et les véhicules sous contrat de 10 places et plus, ce soutien financier couvrira également les frais de délivrance du certificat d'immatriculation et de la plaque d'immatriculation (soit environ 10 millions de dôngs par véhicule).

Dans la zone à faibles émissions (LEZ), les politiques d’aide financière se concentrent sur les particuliers et les ménages directement impactés par la réglementation sur le contrôle des véhicules.

Pour les ménages ordinaires, le passage à une moto ou un cyclomoteur vert sera soutenu par la prise en charge de la taxe sur la carte grise, des frais de délivrance du certificat d'immatriculation et de la plaque d'immatriculation (soit environ 1,77 million de dôngs par véhicule).

Les particuliers optant pour un véhicule à faibles émissions, tel qu'une voiture électrique ou à énergie verte, bénéficieront d'une prise en charge à 100% des frais de délivrance du certificat d'immatriculation et de la plaque d'immatriculation (soit environ 14 millions de dôngs par véhicule). Pour les voitures hybrides rechargeables (PHEV), l'aide couvrira 50% de ces mêmes frais (soit environ 7 millions de dôngs par véhicule).

Dans les autres zones de Hô Chi Minh-Ville, les ménages bénéficieront d'une prise en charge de 50% des frais d'immatriculation des motos (soit environ 885.000 dôngs par véhicule). Quant aux entreprises de transport (taxis, camions, autocars), elles bénéficieront d'une exonération totale (100%) des frais d'immatriculation (soit une aide allant de 10 à 14 millions de dôngs par véhicule).

Selon le Service de la construction de Hô Chi Minh-Ville, à la suite de cette réunion de présentation, l'entité va poursuivre la synthèse, la révision et la finalisation du contenu du projet afin de recueillir les avis des services sectoriels, des autorités locales, des organismes concernés et de la population, avant de le soumettre à l'examen des autorités compétentes.

Truong Giang/CVN