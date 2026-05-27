Canicule : appel à la vigilance face aux risques sanitaires

Le Nord et le Centre du Vietnam connaissent ces derniers jours un épisode de chaleur extrême, avec des températures atteignant localement 39 à 40 °C dans plusieurs régions. Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le 26 mai, de nombreuses zones ont même dépassé ce seuil.

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À Hanoï, la température ressentie peut être encore plus élevée en raison de l’effet d’îlot de chaleur urbain.

Les experts de la santé alertent sur l’augmentation des risques d’insolation, de coup de chaleur et d’accidents cardiovasculaires, en particulier chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les travailleurs exposés au soleil.

Photo : VNA/CVN

Face à cette situation, les autorités locales et le secteur sanitaire sont appelés à renforcer les mesures de prévention, à garantir la disponibilité des équipements médicaux et à améliorer les conditions d’accueil dans les établissements de santé.

Les établissements scolaires sont invités à adapter les horaires des cours et des activités extérieures afin de protéger les élèves, notamment en cette période d’examens. Les entreprises et les chantiers doivent également ajuster les horaires de travail et fournir des équipements de protection adaptés.

La population est enfin encouragée à limiter les sorties aux heures les plus chaudes, à boire régulièrement de l’eau, à porter des vêtements légers et à adopter une alimentation équilibrée afin de mieux supporter ces fortes chaleurs.

VNA/CVN