UNESCO

Le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng rejoint le Réseau mondial des réserves de biosphère

Le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, dans la province de Quang Tri (Centre), a été officiellement reconnu comme Réserve de biosphère par l’UNESCO, a annoncé samedi matin 6 juin Pham Hông Thái, directeur du comité de gestion du parc. Cette décision a été entérinée le 5 juin à Hernandarias, au Paraguay, lors de la 38 e session du Conseil international de coordination du Programme sur l’Homme et la biosphère.

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Photo : VNA/CVN

Cette décision a été entérinée le 5 juin à Hernandarias, au Paraguay, lors de la 38e session du Conseil international de coordination du Programme sur l’Homme et la biosphère.

Il s'agit de la troisième distinction internationale pour Phong Nha - Ke Bàng, après ses deux inscriptions au patrimoine naturel mondial en 2003 et 2015. Cette nouvelle reconnaissance internationale consacre non seulement les valeurs universelles exceptionnelles du site, mais ouvre également des perspectives inédites pour la conservation et le développement durable de la région.

Un jalon majeur pour la conservation et le développement durable

Selon Pham Hông Thái, cette reconnaissance marque un jalon historique pour la province de Quang Tri et pour le Vietnam, confirmant la valeur exceptionnelle du site en matière de biodiversité, d’écosystèmes forestiers tropicaux sur karst, de paysages naturels ainsi que de caractéristiques géologiques et géomorphologiques uniques.

Le responsable a souligné que cette inscription témoigne de la reconnaissance par la communauté internationale des efforts soutenus du Vietnam dans la préservation de la nature, la protection de la biodiversité et le développement durable.

Cette distinction devrait également encourager la région à renforcer l’efficacité de la gestion et de la protection des ressources naturelles, tout en conciliant la préservation des moyens de subsistance des communautés locales et le développement d’un tourisme durable.

Selon le dossier approuvé, la Réserve de biosphère de Phong Nha - Ke Bàng couvre une superficie totale de près de 516.000 ha, comprenant une zone centrale de 123.326 ha, une zone tampon de 220.055 ha et une zone de transition de 172.449 ha, où vivent plus de 159.300 habitants.

Photo : VNA/CVN

Avec l’intégration de ce site, le Vietnam compte désormais 11 réserves de biosphère au sein du réseau mondial de l’UNESCO, qui regroupe actuellement 759 sites répartis dans 136 pays. Cette nouvelle distinction devrait renforcer l’attractivité touristique et le positionnement de la province de Quang Tri sur la carte mondiale du tourisme et de la conservation de la nature, tout en soutenant les objectifs nationaux de croissance verte et de développement durable.

VNA/CVN