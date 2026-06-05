Quang Ngai

Cérémonie d’inhumation de 16 soldats volontaires vietnamiens rapatriés du Laos et du Cambodge

Les restes de 16 soldats et experts militaires vietnamiens ont été retrouvés et rapatriés durant la saison sèche 2025-2026 par l’équipe K53 relevant du Commandement militaire de la province de Quang Ngai.

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Photo : VNA/CVN

Parmi eux, dix dépouilles ont été retrouvées au Laos et six au Cambodge. Treize ensembles de restes ont permis de prélever des échantillons biologiques jugés aptes aux analyses ADN en vue de leur identification.

Dans son discours commémoratif, Y Ngoc, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Quang Ngai et chef du comité de pilotage provincial pour la recherche, la récupération et l'identification des dépouilles des martyrs, a déclaré que durant les années de guerre, répondant à l'appel du Parti et de l'État et accomplissant leur devoir international, des dizaines de milliers de volontaires vietnamiens, soldats et experts, ont combattu aux côtés des forces armées et des peuples du Laos et du Cambodge contre des ennemis communs, contribuant ainsi à protéger les acquis de la révolution et à garantir l'indépendance nationale, la paix et le bonheur des peuples des trois pays.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, leur sacrifice a contribué à forger les traditions héroïques de l’Armée populaire du Vietnam et à consolider la solidarité spéciale ainsi que l’alliance de combat entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Au cours de la saison sèche 2025-2026, les 67 officiers et soldats de l’équipe K53 ont collecté, vérifié et traité près de 600 informations relatives aux martyrs et à leurs sépultures, permettant de localiser puis de rapatrier les 16 dépouilles.

Après la cérémonie commémorative, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, également présidente du Comité national chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des martyrs, ainsi que de nombreux responsables et représentants locaux, ont participé à la cérémonie d’inhumation.

À cette occasion, elle a également rendu visite au personnel du cimetière des martyrs de Ngoc Hôi et lui a remis des présents, exprimant le souhait qu’il continue à préserver avec dévouement ce lieu de repos éternel des héros tombés pour la Patrie.

VNA/CVN