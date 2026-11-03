Huê lance un guide touristique basé sur l'intelligence artificielle

Avec le lancement de Huê TRIPO, une plateforme faisant appel à l'intelligence artificielle (IA), la ville de Huê espère permettre aux voyageurs de planifier aisément leur séjour, d'estimer leur budget et de découvrir les sites touristiques directement en ligne.

>> Lào Cai : le “village numérique” s’enracine progressivement

>> Le Vietnam mise sur l’IA incarnée

Photo : Nhât Linh/CVN

Le 31 octobre, le Comité populaire de la ville de Huê a organisé une conférence consacrée à la présentation de son programme de stimulation touristique et de nouveaux produits touristiques, marquée notamment par le lancement de la plateforme d'IA Huê TRIPO.

Prenant la parole lors de la conférence, Trân Huu Thuy Giang, vice-président du Comité populaire de la ville de Huê, a indiqué qu'au cours des dix premiers mois de 2026, la ville avait accueilli environ 6,9 millions de visiteurs, soit une hausse de 28,36% par rapport à la même période de 2025. Parmi eux, plus de deux millions étaient des touristes étrangers.

Selon lui, ces résultats témoignent des signaux positifs enregistrés par le secteur touristique. Toutefois, les évolutions de la situation mondiale, les prix de l'énergie, les coûts de transport et les incertitudes économiques constituent autant de défis.

Huê doit donc mettre en place des politiques de stimulation de la demande touristique adaptées, tout en restructurant son offre afin de renforcer l'attractivité de la destination.

La ville prévoit ainsi de développer de nouveaux produits dans les domaines du tourisme médical et du bien-être, du tourisme gastronomique, du tourisme pendant la saison des pluies, ainsi que des offres associées à des événements culturels et artistiques.

Parmi les nouveautés présentées lors de la conférence figure Huê TRIPO – AI Trip Planner, une plateforme utilisant l'intelligence artificielle pour aider les touristes à organiser leur voyage.

Photo : Nhât Linh/CVN

Grâce à cet outil, les visiteurs peuvent obtenir des conseils pour élaborer leur itinéraire, estimer leurs dépenses, bénéficier de commentaires audio automatiques, acheter des billets et visiter virtuellement les sites touristiques.

La plateforme est accessible à l'adresse suivante : https://huetripo.hue.gov.vn/trip-planner.

Outre cette application d'IA, Huê a également présenté deux événements dont l'organisation est prévue en 2027 : la Semaine internationale de la musique et du patrimoine de Huê (Huê Wonderverse Music Fest) et l'émission de téléréalité créative The Hue Creators.

Ces événements visent à associer culture et patrimoine à la musique et aux formes de création contemporaines, afin d'offrir de nouvelles expériences aux visiteurs et de promouvoir l'image de Huê.

Le tourisme médical constitue un autre axe de développement auquel la ville accorde une attention particulière. À cette occasion, Huê a présenté le projet intitulé "Développement du tourisme médical dans la ville de Huê pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2035".

Ce projet vise à valoriser les atouts de Huê dans le domaine des soins médicaux spécialisés, en associant les services de consultation et de traitement, les soins de santé, les séjours de détente et les expériences touristiques.

Dans le cadre de cette initiative, l'Association du tourisme de la ville de Huê a signé des protocoles d'accord avec des établissements de santé afin de renforcer leur coopération et de développer progressivement des produits touristiques médicaux.

Le Festival international des lumières de Huê prévu pour l'été 2027

Le Festival international des lumières de Huê 2027 devrait se tenir du 11 au 13 juin 2027 dans le parc et sur le site du mémorial situés sur la rive sud de la rivière des Parfums, dans le cadre du Festival de Huê 2027.

Le temps fort de cet événement sera un concours international de spectacles lumineux placé sous le thème "Convergence des quatre créatures sacrées", réunissant dix équipes internationales. Les prestations associeront l'art de la projection lumineuse sur l'eau (Water Mapping) et des spectacles de drones.

Le festival ambitionne de créer une offre touristique nocturne originale et de faire rayonner le patrimoine de Huê grâce aux technologies modernes.

Thu Huong/CVN