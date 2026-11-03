Société

De la commune au quartier : une mutation urbaine qui redessine Hô Chi Minh-Ville

Le passage de 29 communes au statut de quartier marque une nouvelle étape dans la transformation urbaine de Hô Chi Minh-Ville. Portée par la modernisation des infrastructures, la diversification des activités économiques et l’essor des services, cette évolution accompagne la mutation des territoires périphériques, autrefois essentiellement ruraux. Elle vise également à adapter la gestion administrative aux nouvelles réalités locales, à renforcer les capacités de gouvernance et à améliorer les conditions de vie des habitants.

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La résolution du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville approuvant la création de 29 quartiers (phường) à partir des 29 communes (xã) existantes marque une nouvelle étape dans cette transformation. Elle vient reconnaître les efforts déployés par les autorités et la population locales, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement. Cette évolution repose sur la modernisation des infrastructures, l'amélioration des services publics et le renforcement des capacités de gouvernance, avec pour priorité la satisfaction des citoyens et l'amélioration de leur niveau de vie.

Une urbanisation qui transforme le quotidien

Dans la commune de Binh Hung, l'une des localités où l'urbanisation progresse rapidement aux portes sud-ouest de la ville, les changements sont visibles dans les ruelles, les quartiers résidentiels et les conditions de vie quotidiennes. Installé dans cette localité depuis plus de 20 ans, M. Pham Van Thinh a été le témoin d'une transformation profonde, aussi bien des infrastructures techniques que des équipements collectifs. Alors qu'autrefois les déplacements, l'accès aux soins médicaux et les services disponibles en soirée se heurtaient à de nombreuses difficultés, le développement du réseau de transport et des services de proximité facilite désormais considérablement la vie des habitants.

"La commune de Binh Hung bénéficie d'un emplacement stratégique, à la jonction entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du delta du Mékong. Parallèlement à la planification et au développement des zones résidentielles, les conditions de vie des habitants s'améliorent de jour en jour. Dans notre seule zone de résidence, on compte désormais près de 2.000 foyers au sein d'un même hameau", explique M. Thinh.

Forte de ses atouts géographiques et d'une planification rigoureuse, Binh Hung a progressivement structuré un espace résidentiel dense, animé par des activités économiques et des services diversifiés. Cette évolution ne se limite pas à la construction de nouvelles infrastructures : elle se répercute également sur les habitudes de consommation, les activités quotidiennes et les possibilités d'emploi, contribuant à façonner un cadre de vie urbain plus moderne.

Dans la commune de Nha Be, l'urbanisation s'accompagne d'une profonde reconversion des activités économiques et des moyens de subsistance. M. Vo Ngoc Hai, 63 ans, habitant du hameau 22, se souvient d'une zone basse où les familles dépendaient essentiellement de la riziculture, avec des revenus souvent incertains. Au fil du développement, sa famille, comme de nombreux autres foyers, s'est progressivement tournée vers le commerce, les services et la location de locaux ou d'ateliers.

"Auparavant, ma famille vivait principalement de la riziculture. Les revenus suffisaient à peine à joindre les deux bouts et nous ne pouvions rien mettre de côté. Aujourd'hui, les activités commerciales et la location immobilière procurent aux membres du foyer des revenus complémentaires qui stabilisent nos conditions de vie. Sans être riches, nous sommes sortis de la précarité", témoigne M. Hai.

Le passage d'une économie essentiellement agricole à des activités non agricoles a ainsi ouvert de nouvelles perspectives d'emploi, contribué à relever les revenus et amélioré sensiblement les conditions de vie. Cette évolution s'est accompagnée d'une modernisation importante des infrastructures routières, rendue possible par la mobilisation des habitants. De nombreuses ruelles autrefois étroites ont été élargies et asphaltées grâce à la cession volontaire de terrains par les riverains. Les écoles, dispensaires et espaces communautaires bénéficient également d'investissements progressifs, afin de mieux répondre aux besoins de la population.

La commune de Binh Chanh a, pour sa part, fait le choix d'associer développement urbain et essor d'une agriculture urbaine de haute technologie. M. Nguyen Ngoc Son, commerçant au hameau 7, explique que la croissance démographique et les orientations de l'aménagement urbain ont conduit sa famille à abandonner la riziculture au profit du commerce de plants, de plantes ornementales et des services agricoles. Parmi les transformations les plus marquantes de ces vingt dernières années figure la modernisation du réseau routier. Les chemins de terre et les pistes accidentées en pierre rouge d'autrefois ont cédé la place à de larges voies en béton et en asphalte, facilitant le transport des marchandises et les déplacements des habitants.

Ces transformations à l'échelle locale constituent le socle sur lequel les territoires ont pu améliorer leurs indicateurs démographiques, économiques et sociaux, ainsi que leurs infrastructures, pour satisfaire aux critères d'accession au statut de quartier (phường).

Des critères remplis pour accéder au statut de quartier

La résolution du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville approuvant le passage des 29 communes au statut de quartier, sans modification de leurs périmètres, témoigne de la préparation menée en amont et des efforts soutenus de l'ensemble du système politique. Les évaluations sur le terrain montrent que les localités remplissent, voire dépassent, les neuf critères réglementaires, portant notamment sur la population, la superficie naturelle, la structure économique, la part de l'emploi non agricole, le revenu moyen par habitant et le niveau de développement des infrastructures urbaines.

À Binh Hung, qui couvre une superficie de 32,63 km² et compte 183.697 habitants, les indicateurs socio-économiques reflètent le dynamisme d'un territoire désormais largement urbanisé. M. Bien Ngoc Toan, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de la commune de Binh Hung, précise que l'industrie, le commerce et les services représentent aujourd'hui environ 98,7% de l'économie locale, tandis que la part de la main-d'œuvre non agricole atteint 99,7%.

Ces résultats sont le fruit d'un développement progressif et d'une planification à long terme, engagés notamment dans le cadre du projet d'aménagement de la zone urbaine Sud de la ville. Dès 1994, l'approbation de projets de zones résidentielles a jeté les bases d'infrastructures techniques et sociales cohérentes, donnant une impulsion décisive au développement de Binh Hung. La forte pression démographique continue toutefois de poser des défis, notamment en matière de circulation et d'évacuation des eaux aux heures de pointe. Les autorités locales mettent en œuvre différentes solutions d'aménagement et de modernisation des infrastructures pour garantir un développement durable.

À Nha Be, l'évolution de la structure économique et des infrastructures se traduit également par des indicateurs significatifs. M. Vo Phan Le Nguyen, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de la commune de Nha Be, souligne : "L'économie de la commune s'est nettement réorientée de l'agriculture vers l'industrie, le commerce et les services. Les chiffres en témoignent : la population urbaine représente 98,3% de la population totale, tandis que l'industrie, la construction et les services contribuent à hauteur de 99,58% à l'économie locale."

Des trajectoires de développement adaptées aux territoires

À Binh Chanh, territoire présentant des caractéristiques particulières, la modernisation urbaine s'appuie sur une approche plus souple du développement. Nguyên Kim Mai, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Binh Chanh, indique que, parallèlement à la progression du commerce, des services et de l'artisanat, la localité préserve environ 57% de ses terres agricoles afin de développer des modèles d'agriculture urbaine, de maraîchage et d'horticulture de haute technologie. Cette orientation vise à créer davantage de valeur ajoutée tout en maintenant un espace vert à vocation écologique au sein de la métropole.

Le passage de ces 29 communes au statut de quartier constitue bien plus qu'une étape administrative. Il traduit la volonté des autorités de moderniser la gestion locale et l'adhésion de la population à cette évolution. Il doit permettre aux nouveaux quartiers de renforcer leurs capacités de gouvernance, d'améliorer la qualité des services publics et d'accompagner leur transformation en espaces urbains modernes, dynamiques et prospères.

Texte et photos : Quang Châu/CVN