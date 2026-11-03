Hanoï approuve le projet de réaménagement du secteur du lac Hoàn Kiếm

Hanoï prévoit d’investir 22.229 milliards de dôngs dans la rénovation et la restructuration de plus de 30 ha autour du lac Hoàn Kiếm (lac de l’Épée restituée), avec pour objectifs de moderniser le cœur de la capitale et de préserver son patrimoine. Sa réalisation reposera sur un partenariat public-privé (PPP).

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Photo : VNA/CVN

Le 28 octobre, le Conseil populaire de Hanoï a adopté une résolution approuvant le principe d’investissement de ce projet de rénovation, de réaménagement, de reconstruction et de restructuration de l’espace urbain autour du lac Hoàn Kiêm et dans les zones avoisinantes. Situé dans les quartiers de Hoàn Kiếm et de Cửa Nam, il représente un investissement prévisionnel de 22.229 milliards de dôngs et devrait être achevé en 2029.

Un investissement de plus de 22.000 milliards de dôngs

Le projet se compose de trois volets indépendants.

Le premier porte sur la libération des terrains dans l’ensemble du périmètre concerné, qui couvre 66,82 ha pour les études d’urbanisme et 30,82 ha de terrains mobilisés. Son coût prévisionnel dépasse 9.900 milliards de dôngs, financés par le budget municipal. Le Comité populaire du quartier de Hoàn Kiếm en assurera la maîtrise d’ouvrage.

Le deuxième volet prévoit la construction d’un centre commercial souterrain dans le parc et sur la place situés à l’est du lac Hoàn Kiêm, ainsi que dans le parc et sur la place au nord du lac. L’ouvrage comprendra quatre niveaux en sous-sol, pour une surface totale de plancher d’environ 82.600 m².

L’investissement prévisionnel s’élève à 4.611 milliards de dôngs. Il sera financé à hauteur d’environ 922 milliards de dôngs par les fonds propres de l’investisseur, le solde de 3.689 milliards provenant d’autres sources de financement légales. Les recettes attendues de la location des terrains et de l’exploitation des espaces souterrains sont estimées à quelque 1.600 milliards de dôngs. Elles contribueront au financement de la troisième composante du projet. La société par actions de l’immobilier Mặt Trời Thủ đô est chargée de cet investissement.

Le troisième volet concerne la construction d’ouvrages et le réaménagement paysager autour du lac Hoàn Kiêm et dans les zones avoisinantes. Il sera réalisé selon le modèle du partenariat public-privé, sous la forme d’un contrat BT (construction-transfert). Les travaux prévoient notamment la construction d’un nouveau siège du Comité populaire municipal, la rénovation et le réaménagement du siège du Conseil populaire municipal, ainsi que l’aménagement de la zone sud-est du lac de l’Épée restituée.

La société Mặt Trời Thủ đô sera également l’investisseur de cette composante. Le financement sera assuré par ses fonds propres et d’autres sources légales. En contrepartie, le paiement devrait prendre la forme d’une attribution de terrains, complétée par des ressources du budget de l’État et les recettes issues de la location et de l’exploitation des espaces souterrains prévus dans la deuxième composante.

Six sites, représentant une superficie totale d’environ 7,31 ha et une valeur prévisionnelle de quelque 4.878 milliards de dôngs, sont envisagés pour ce paiement. Ils sont classés par ordre de priorité : un terrain situé rue Tràng Tiền (0,77 hectare) ; deux parcelles de part et d’autre de la Poste centrale (0,52 ha) ; le site des numéros 1-3 de la rue Tăng Bạt Hổ (2,29 ha) ; le terrain du 5, rue Lê Thánh Tông (0,34 ha) ; celui du numéro 15 de la rue Hai Bà Trưng (0,09 ha) ; et une parcelle située dans le hameau de Mai Lâm, commune de Đông Anh (3,3 ha).

Préserver le patrimoine et moderniser le cœur de la capitale

Pour justifier la nécessité de ce projet, le vice-président du Comité populaire municipal, Dương Đức Tuấn, a rappelé que le secteur du lac Hoàn Kiêm et ses environs constituaient le centre politique, administratif, culturel et historique de la capitale, doté d’une forte valeur symbolique. Face aux pressions croissantes exercées sur les infrastructures techniques et les espaces publics, ainsi qu’aux besoins liés aux activités culturelles et touristiques, il a estimé nécessaire d’engager rapidement les travaux. Le projet doit permettre de préserver et de valoriser le patrimoine, d’améliorer les paysages et l’environnement, tout en mobilisant les ressources de la société et en stimulant le développement socio-économique.

Il vise également à concrétiser la Résolution N°2 du 17 mars 2026 du Bureau politique sur la restructuration urbaine. Celle-ci donne la priorité aux espaces publics et aux espaces verts, ainsi qu’à l’exploitation de l’espace souterrain en lien avec les transports publics, dans une approche conciliant préservation et développement. Le projet s’inscrit par ailleurs dans les orientations de préservation et de reconstruction du secteur du lac Hoàn Kiêm et de réorganisation des sièges des administrations municipales, conformément au Plan directeur de la capitale Hanoï à l’horizon de 100 ans, approuvé en mai dernier.

Photo : VNA/CVN

Lors du débat en séance plénière, le député Vũ Gia Luyện a demandé de réexaminer la superficie prévue pour le futur siège du Comité populaire municipal, dans un contexte marqué par l’accélération de la transformation numérique et la rationalisation de l’appareil administratif. Il a également proposé de revoir la hauteur des bâtiments prévus sur les terrains commerciaux autour du lac afin de préserver l’harmonie du paysage, d’adapter les investissements aux besoins réels et d’éviter tout gaspillage.

S’agissant des ouvrages souterrains situés à proximité des sites patrimoniaux, M. Luyện a recommandé de mener des études approfondies sur les conditions géologiques et hydrologiques, ainsi que sur le patrimoine archéologique. Il a également préconisé le recours à la modélisation des informations du bâtiment (BIM) afin de maîtriser les risques dès la phase de conception et de définir un périmètre de protection stricte des paysages et du plan d’eau du lac.

Le député Phạm Tuấn Long a, pour sa part, insisté sur la nécessité de délimiter clairement les espaces souterrains publics - infrastructures de transport, passages piétonniers et parkings financés par l’État - et les espaces commerciaux et de services exploités par les entreprises. Il a proposé de garantir une bonne interconnexion entre les sous-sols commerciaux, les infrastructures de transport souterrain, les lignes de métro urbain, les parkings souterrains et les aménagements en surface. Il a également appelé au strict respect des normes de prévention et de lutte contre les incendies, d’évacuation et de sécurité urbaine.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Dương Đức Tuấn, a souscrit aux propositions concernant le contrôle des conditions géologiques et archéologiques ainsi que l’application du BIM. Il a réaffirmé la nécessité de protéger strictement les sites patrimoniaux, en particulier le plan d’eau du lac Hoàn Kiêm et le temple Ngoc Son. Il a également souligné que le développement des espaces souterrains devait être étroitement coordonné avec la restructuration des espaces en surface. À cet égard, il a insisté sur la nécessité de distinguer clairement les espaces consacrés aux transports et aux usages publics de ceux réservés aux activités commerciales et de services, dans le respect des normes et réglementations techniques en vigueur.

Selon le Comité populaire municipal, la prochaine étape consistera à approuver les ajustements du plan d’urbanisme de secteur, puis à examiner et à valider les différents projets. La ville demandera alors de préciser le périmètre et les limites de l’opération, les dimensions des différents ouvrages et le montant total de l’investissement. Elle procédera également à une évaluation globale de la capacité de charge du secteur du lac Hoàn Kiêm et de ses environs.

Hanoï définira en outre des règles cohérentes concernant le nombre d’étages, la hauteur des bâtiments et les limites des différentes zones souterraines. La ville examinera les possibilités de réorganisation des fonctions urbaines dans le cœur historique, en réduisant la place des activités commerciales dans le périmètre étudié. Des mesures seront également élaborées pour protéger les monuments historiques et les sites liés à la révolution vietnamienne.

Quê Anh/CVN