Hô Chi Minh-Ville renforce sa présence sur le marché mondial du livre

Une délégation du secteur de l’édition de Hô Chi Minh-Ville a enregistré des résultats encourageants lors de sa participation à la Foire du livre de Francfort 2026, organisée du 7 au 11 octobre en Allemagne. Au-delà de la promotion des ouvrages vietnamiens, cette présence a permis de nouer de nouveaux partenariats et d’explorer des débouchés commerciaux à l'international.

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Près de 100 ouvrages en anglais ou en édition bilingue, mettant en valeur la culture vietnamienne, ont été présentés sur le pavillon de Hô Chi Minh-Ville. Celui-ci a également accueilli des professionnels de l’édition, des agences de gestion des droits d’auteur et des auteurs étrangers. Au total, la délégation a établi des contacts avec 36 organisations internationales et reçu des propositions de coopération. Durant les deux derniers jours, ouverts au grand public, près de 500 visiteurs internationaux ont découvert les publications vietnamiennes.

Les échanges menés pendant les cinq jours de la foire ont permis de mieux cerner les attentes des partenaires étrangers. Plusieurs groupes d’édition et agences de droits d’auteur, dont CIBTC, China Publishers Services, CUCP, Jilin Publishing Group, Star Publishing et Pregon Publishing, ont manifesté leur intérêt pour des coopérations avec les éditeurs vietnamiens.

Les données recueillies lors de la Foire du livre de Francfort 2026 confirment que le secteur de l’édition de Hô Chi Minh-Ville se trouve face à une double opportunité historique : accroître la valeur commerciale des exportations de droits d’auteur, tout en saisissant une occasion en or de positionner le Vietnam comme un pôle régional pour l’impression et la production de publications de haute qualité.

Les échanges menés pendant les cinq jours de la foire ont permis de mieux cerner les attentes des partenaires étrangers. Plusieurs groupes d’édition et agences de droits d’auteur, dont CIBTC, China Publishers Services, CUCP, Jilin Publishing Group, Star Publishing et Pregon Publishing, ont manifesté leur intérêt pour des coopérations avec les éditeurs vietnamiens.

D’autres maisons d’édition, telles que J-Research Press, Dilia, Seagull Books, Light Box Learning et Finken Verlag, ont échangé leurs catalogues et engagé des discussions sur l’achat et la cession de droits pour différents types de publications : manuels pédagogiques, œuvres littéraires, livres pour enfants et revues scientifiques.

La demande ne concerne pas uniquement les livres vietnamiens destinés à l’étranger. De plus en plus d’auteurs et d’éditeurs internationaux souhaitent également faire traduire et publier leurs œuvres au Vietnam, en collaboration avec les maisons d’édition de Hô Chi Minh-Ville.

Président Hô Chi Minh, la culture et les livres pour enfants à l’honneur

Les échanges avec les professionnels et les visiteurs ont fait ressortir plusieurs catégories d’ouvrages particulièrement recherchées.

Les livres consacrés à la pensée et à l’héritage historique et politique du président Hô Chi Minh ont suscité un vif intérêt auprès des lecteurs, universitaires et chercheurs étrangers. Ils constituent un support important pour faire connaître l’histoire, les idées et les valeurs du Vietnam.

Les ouvrages sur la culture, la gastronomie, les paysages et le tourisme vietnamiens ont également retenu l’attention d’éditeurs européens et asiatiques, désireux de faire découvrir le pays à leurs lecteurs.

Les livres pour enfants, notamment les éditions bilingues richement illustrées, ont eux aussi rencontré un accueil favorable. La demande porte en particulier sur les livres sonores destinés aux enfants de 2 à 6 ans, qui favorisent l’apprentissage des langues, ainsi que sur les jeux éducatifs interactifs.

Par ailleurs, le développement de l’intelligence artificielle (IA) ouvre de nouvelles perspectives pour la commercialisation des droits d’auteur. Des entreprises technologiques s’intéressent notamment à l’acquisition de contenus destinés à l’entraînement des modèles d’IA. Cette évolution pose toutefois de nouveaux défis en matière de droit d’auteur et de protection des contenus dans l’environnement numérique.

L’impression, un nouvel atout pour Hô Chi Minh-Ville

Les rencontres avec des partenaires européens et des groupes internationaux de l’imprimerie ont également mis en évidence une évolution des chaînes d’approvisionnement mondiales. Une partie de la production tend à se déplacer de la Chine vers l’Asie du Sud-Est, offrant au Vietnam de nouvelles possibilités de développement.

Nguyên Ngoc Hôi, directeur adjoint du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville et vice-président de l’Association des éditeurs vietnamiens, souligne que les stands vietnamiens dans les foires internationales servaient auparavant principalement à présenter des livres.

L’expérience de Francfort conduit désormais la ville à élargir sa stratégie, en misant à la fois sur les contenus éditoriaux et sur les capacités d’impression.

Hô Chi Minh-Ville entend ainsi mettre en relation ses entreprises d’imprimerie, équipées de technologies modernes, disposant de certifications environnementales internationales et proposant des prix compétitifs, avec des partenaires étrangers. L’objectif est de développer les commandes internationales et de faire de la ville un centre régional de référence pour l’impression et la production de livres de qualité.

Trois priorités pour conquérir de nouveaux marchés

À l’issue de cette participation, le secteur de l’édition de Hô Chi Minh-Ville a défini trois axes d’action pour transformer les contacts établis en contrats concrets.

Première priorité : améliorer la qualité et la présentation des publications. La ville entend privilégier les ouvrages consacrés à la gastronomie, au tourisme, à l’histoire, notamment à la vie et à la pensée du Président Hô Chi Minh, ainsi qu’à la littérature jeunesse. Les éditions en anglais et bilingues seront encouragées. Il s’agit également d’uniformiser la conception graphique, d’intégrer un résumé en anglais sur au dos des livres et de renforcer la notoriété de la marque grâce à un écosystème de produits dérivés culturels (marque-pages, cartes postales, autocollants illustrant des thématiques vietnamiennes).

Deuxième priorité : renforcer la présence sur les grandes foires internationales. Au lieu d’attendre les sollicitations des partenaires étrangers, les professionnels de Hô Chi Minh-Ville souhaitent participer plus activement aux grands rendez-vous mondiaux du livre. Parmi les événements ciblés figurent la Foire du livre de Londres au Royaume-Uni, et la Foire du livre jeunesse de Bologne en Italie, ainsi que la Foire internationale du livre jeunesse de Busan, en République de Corée, prévue en décembre 2026, et la Foire internationale du livre de Bangkok, en Thaïlande, en 2027.

Troisième priorité : promouvoir les auteurs vietnamiens à l’étranger. Un dispositif de soutien devrait aider les auteurs et les professionnels de l’édition à participer à des forums, à des débats internationaux et à des concours littéraires. Cette démarche vise à accroître la visibilité des auteurs vietnamiens et à mieux faire connaître leurs œuvres sur la scène mondiale.

La participation à la Foire du livre de Francfort 2026 confirme le potentiel de la culture et des publications vietnamiennes sur les marchés internationaux. Pour en tirer pleinement parti, Hô Chi Minh-Ville entend désormais renforcer sa stratégie de promotion, développer les partenariats et mieux intégrer son secteur de l’édition aux chaînes de valeur mondiales.

Texte et photos : Thanh Tùng/CVN

(Sources : Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville)