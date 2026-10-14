Ninh Binh : des antiquités de la dynastie des Trân mises au jour sur un chantier privé

Le service de la Culture et des Sports de la province de Ninh Binh a annoncé, mardi le 13 octobre, l'identification préliminaire d'un groupe d'objets archéologiques mis au jour dans la zone de relogement de Cua Bac 2, située dans le quartier de Hoa Lu.

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Selon les experts, ces artefacts sont des ustensiles domestiques datant de la dynastie des Trân, soit entre les XIIIe et XIVe siècles.

La découverte a été faite dans l’après-midi du 11 octobre, alors que la famille de Do Van San effectuait des travaux de terrassement pour les fondations de sa maison. À environ 30 centimètres de profondeur, plusieurs récipients en grès empilés sont apparus. Le propriétaire a immédiatement suspendu le chantier pour alerter les autorités compétentes.

Photo : VNA/CVN

À la suite de ce signalement, le Musée provincial de Ninh Binh et le bureau du patrimoine culturel ont dépêché des spécialistes sur place. Ceux-ci ont récupéré six pots intacts ainsi que de nombreux fragments.

Les relevés effectués sur le terrain indiquent que ces objets étaient disposés de manière intentionnelle en deux rangées orientées d'est en ouest, formant trois couches superposées sur une surface de 2,2 mètres de long. Ces pièces, conçues dans un grès fin et cuites à haute température, présentent des dimensions variant de 14 à 21 centimètres de diamètre pour une hauteur allant de 7 à 11 centimètres. Bien que certains pots arborent des motifs décoratifs gravés, les analyses n'ont révélé que de la terre à l'intérieur des récipients, sans aucun autre vestige architectural à proximité immédiate.

Selon les archéologues, cet ensemble pourrait correspondre à des récipients de stockage à usage domestique, enterrés par les habitants de l’époque. Le site se trouve à proximité de plusieurs monuments historiques importants de la période des Tran, notamment la pagode A Nau et le temple Duc Thanh Ca. Néanmoins, faute d’autres structures souterraines permettant de préciser la nature du site, les autorités ont décidé de ne pas ordonner de fouilles archéologiques d’urgence.

Mme Vu Thanh Lich, directrice adjointe du service provincial de la Culture et des Sports, a indiqué que les autorités avaient autorisé la reprise des travaux afin de ne pas pénaliser les habitants, tout en chargeant le Musée provincial d’assurer un suivi attentif du chantier.

Par ailleurs, le service a proposé de décerner une distinction officielle à la famille de Do Van San, en reconnaissance de sa réactivité et de son sens des responsabilités dans la préservation du patrimoine national.

VNA/CVN