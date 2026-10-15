Préserver la mémoire des saveurs de la rue hanoïenne

Le groupe Urban Sketchers Hanoï vient de publier son nouvel ouvrage Les saveurs du Vieux Hanoï - Croquis et récits , une œuvre qui ressuscite les spécialités culinaires et les ruelles emblématiques de la capitale, sauvegardant sa mémoire par le dessin et la chronique du quotidien.

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Photo : USK Hanoï/CVN

Depuis une décennie, chaque dimanche après-midi, dans divers coins de la ville, le groupe Urban Sketchers Hanoï rassemble des milliers d’amateurs pour s’asseoir, observer et croquer la capitale.

Joyaux d'architecture, recoins de rues, alignements d'arbres, scènes vie quotidienne, marchands ambulants ou mets familiers prennent vie sous le trait du crayon. Cette démarche permet de fixer sur le papier les instants fugitifs d’un Hanoï en constante mutation, tout en éveillant au sein de la population un attachement profond pour le patrimoine urbain et sa sauvegarde.

Né au fil des réunions consacrées au dessin de rue, le groupe Urban Sketchers Hanoï a vu le jour en septembre 2016 sous l'impulsion de quatre architectes fondateurs : Đinh Hải, Chu Quốc Bình, Nguyễn Hoàng Lâm et Trần Thị Thanh Thủy. L’architecte Đinh Hải précise que le collectif œuvre à titre non lucratif afin d'offrir aux passionnés de Hanoï et du dessin un espace de rencontre pour croquer la cité. L'initiative vise également à tisser des liens avec le réseau international Urban Sketchers et à sensibiliser le public à la beauté urbaine.

Le groupe rassemble sa communauté au travers du réseau social Facebook. Chaque dimanche après-midi, les membres se retrouvent en un lieu déterminé, s’installent, prennent le pouls de l'endroit, puis dessinent la ville. Aucune compétence préalable n'est exigée : enfants de cinq ou six ans, étudiants, employés, architectes, artistes confirmés et retraités se côtoient naturellement, rejoints par des passionnés venus du monde entier.

Photo : USH/CVN

L’architecte Trần Thị Thanh Thủy, responsable d'Urban Sketchers Hanoï, rappelle qu’à ses débuts, le groupe n’alignait que quelques architectes et étudiants arpentant principalement les édifices anciens et les ruelles pittoresques. Cependant, au fil des séances, ils ont compris que derrière chaque toiture, chaque échoppe ou chaque ruelle sommeillaient d'émouvantes histoires humaines.

Parti de quelques passionnés, Urban Sketchers Hanoï rassemble aujourd’hui plus de 28.000 adhérents. En dix ans, il a proposé des centaines de séances de croquis ouvertes à tous, des expositions, des ateliers d’initiation gratuits ainsi que plus de 70 périples créatifs au Vietnam et à l’étranger. La force du groupe réside toujours dans ce même amour inaltérable de la ville et le plaisir partagé de la scruter.

L'immense richesse patrimoniale de la capitale

Outre ces rassemblements de création, Urban Sketchers Hanoï organise des expositions et édite des livres pour faire rayonner les visages et les récits hanoïens. En dix ans, le collectif a publié ou contribué à des dizaines d’ouvrages explorant la capitale sous des prismes variés. Parmi les publications les plus célèbres figurent Les anciens ensembles résidentiels de Hanoï - Croquis et souvenirs, couronné par le prix Bùi Xuân Phái - Pour l’amour de Hanoï lors de sa 12e édition ; Le Vieux quartier de Hanoï - Croquis et souvenirs, salué d'une mention honorable au Prix national de l’information extérieure ; ou encore Impressions de Hanoï - Croquis des édifices de l’époque française.

Le tout dernier livre du groupe, Les saveurs du Vieux quartier de Hanoï - Croquis et récits, a été révélé en octobre à l’occasion du dixième anniversaire de sa création. Réunissant plus de 150 croquis et près de 30 récits choisis parmi les créations des auteurs lors de leurs déambulations au fil des ans, l'ouvrage porte un regard vivant, authentique et chaleureux sur le patrimoine gastronomique populaire de la capitale.

Photo : USH/CVN

Du cốm (riz gluant jeune en granules aplatis) au phở (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet), en passant par le bún chả (vermicelle de riz au porc grillé au charbon de bois), le bún thang (vermicelles au bouillon de poulet), le chả cá (hachis frit de poisson), les petites échoppes ou les marchés de quartier ; de la ruelle de Cấm Chỉ au marché de Thanh Hà et à la ruelle de Đồng Xuân, sans oublier les vendeurs ambulants, les buvettes de rue et les cafés, c’est un Hanoï multisensoriel qui s'éveille à chaque page. Si certains plats, bruits et effluves font toujours vibrer le quotidien, d’autres relèvent désormais du souvenir et se trouvent précieusement immortalisés par l'encre et la plume.

Phạm Vũ Thương Nhung, architecte et codirectrice éditoriale de l’ouvrage, explique que les concepteurs ont cherché à saisir la ville dans toute sa profondeur, au-delà du simple tracé des rues et des bâtisses. La gastronomie constitue en effet un trait d’union idéal vers le "patrimoine vivant", liant les espaces, les ruelles et les habitudes de vie.

"Derrière un plat, il n’y a pas seulement une recette, mais aussi les saisons, les matières premières, la cuisine familiale et les images de femmes de Hanoï qui, au fil du temps, ont déployé des procédés parfois très élaborés pour préserver les saveurs des mets. Et surtout, nous découvrons aussi de nombreuses personnes qui exercent ces métiers et contribuent à forger l’identité des rues", souligne l’architecte Phạm Vũ Thương Nhung.

Témoin attentif du chemin parcouru par Urban Sketchers Hanoï, l’historien Lê Văn Lan considère qu'il s'agit d'une œuvre menée avec dévouement, exigence et un souci constant de l'avenir urbain. Selon lui, les ouvrages publiés invitent à adopter des comportements et des égards bienveillants envers les patrimoines séculaires légués à la cité millénaire.

En l'espace d'une décennie, Urban Sketchers Hanoï a su transformer un petit groupe de dessinateurs de rue en une vaste communauté détentrice d'une mémoire documentaire inestimable sur la ville. Ce projet a permis de faire germer l'amour de Hanoï tout en consolidant chez les citoyens le sentiment d’appartenance et le désir de préserver la beauté de leur cadre de vie.

Nguyên Thành/CVN