Préserver le patrimoine et valoriser la force culturelle dans une nouvelle ère

De la promotion de l’activité physique à la valorisation des patrimoines historiques et des identités culturelles, plusieurs localités vietnamiennes ont organisé, au cours de la semaine écoulée, des activités visant à renforcer la fierté nationale et à préserver les valeurs traditionnelles. Ces initiatives s’inscrivent dans l’orientation de la Résolution N°80-NQ/TW du Bureau politique, qui place la culture au cœur du développement durable et en fait une ressource pour le développement national.

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Photo : VNA/CVN

La préservation de l’identité culturelle, le renforcement de la fierté nationale et la valorisation du patrimoine deviennent des priorités majeures du développement culturel. Au cours de la semaine écoulée, des localités à travers le Vietnam ont organisé diverses activités artistiques, sportives et de promotion culturelle, tout en poursuivant leurs efforts de préservation des sites historiques. Ces initiatives visent à diffuser l’esprit de la Résolution N°80-NQ/TW du Bureau politique et à faire des valeurs culturelles une ressource au service du développement national dans cette nouvelle ère.

Bâtir un Vietnam en meilleure santé

Le matin du 10 octobre, une cérémonie a eu lieu sur la place Dông Kinh Nghia Thuc, à Hanoï, pour lancer une campagne nationale encourageant la pratique régulière d’une activité physique, sous le mot d’ordre : "Chacun devrait choisir au moins un sport adapté et le pratiquer régulièrement". L’événement s’est déroulé en présentiel, avec une retransmission en ligne dans 33 provinces et villes du pays.

Parmi les participants figuraient Trân Câm Tu, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti ; Pham Thi Thanh Trà, vice-Première ministre ; des dirigeants de ministères et de secteurs ; ainsi qu’un grand nombre d’habitants. À Hanoï seulement, l’événement a attiré environ 12.000 participants. Les activités organisées dans les autres localités dans le cadre de cette campagne ont rassemblé près de 100.000 personnes.

Les 10 et 11 octobre, les abords du lac Hoàn Kiêm ont accueilli une série de spectacles et d’activités d’initiation sportive, contribuant à améliorer la santé publique, à promouvoir un mode de vie actif et à bâtir un Vietnam en meilleure santé.

Photo : VNA/CVN

À l’occasion du 72e anniversaire de la Libération de Hanoï (10 octobre 1954-2026), la capitale a organisé diverses activités culturelles et artistiques afin de créer une atmosphère festive, de raviver la fierté liée à ses traditions historiques et de répondre aux besoins culturels des habitants comme des visiteurs.

Hanoï encourage également le développement d’espaces créatifs liés à la préservation et à la valorisation du patrimoine. Le matin du 8 octobre, le Comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm a lancé les travaux de rénovation et de réparation de deux sites, situés aux numéros 17 de la rue Nguyên Thiên Thuât et 40 de la rue Thanh Hà, marquant ainsi une première étape vers la création du Centre des industries culturelles Dông Xuân-Bac Qua.

S’étendant sur environ 3.860 m², ce centre est conçu comme un espace multifonctionnel alliant espaces d’exposition, galeries d’art, ateliers de création, artisanat, gastronomie du Vieux Quartier, spectacles artistiques et activités communautaires. Le projet vise à créer une destination culturelle et créative, à diversifier l’offre touristique et de services, et à contribuer au développement économique durable de la ville.

Valoriser les valeurs culturelles pour stimuler la croissance

Photo : VNA/CVN

Le 10 octobre, la Commission de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale, en coordination avec le ministère de la Police, a organisé un séminaire scientifique d’envergure nationale. Les participants ont souligné la nécessité de faire de la culture et de l’humain des piliers, des ressources endogènes et des moteurs directs du développement, tout en intégrant la dimension culturelle dès l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.

Du 9 au 11 octobre, la quatrième édition du Festival culturel de l’ethnie H'mông s’est tenue à Diên Biên sous le thème "Couleurs de la culture H'mông : convergence et rayonnement". L’événement a rassemblé près de 800 artisans, artistes et sportifs amateurs venus de 11 localités, célébrant l’identité culturelle H'mông et renforçant les échanges entre les régions comptant d’importantes communautés H'mông.

À Dà Nang, le 5 octobre, le Musée de Dà Nang, le Conseil de gestion des monuments et paysages de la ville et l’Institut d’archéologie ont procédé à la remise de 88 artefacts mis au jour sur les sites du fort de Chôn Sang et du poste de Nam Chon. Ces deux ouvrages faisaient partie d’un système de défense côtière datant de la dynastie des Nguyên (1802-1945), destiné à contrôler la route impériale Nord-Sud et à protéger l’accès nord à la baie de Dà Nang.

Les fouilles, couvrant une superficie totale de 600 m², ont permis de mettre au jour des vestiges architecturaux ainsi que divers objets, notamment des céramiques vernissées, des pièces en grès, des matériaux de construction en terre cuite et des objets en pierre. Ces découvertes ont contribué à mieux comprendre l’envergure, la structure et l’importance historique de ces deux sites. Les artefacts, accompagnés de leurs dossiers scientifiques, ont été remis en vue de leur étude et de leur conservation. Ils serviront également de base à l’élaboration des dossiers visant à faire reconnaître ces sites comme vestiges historiques d’intérêt municipal, contribuant ainsi à la préservation et à la valorisation du patrimoine.

VNA/CVN