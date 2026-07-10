Les exportations vietnamiennes maintiennent leur dynamique

Au cours des six premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes ont continué d’afficher une évolution positive, soutenant l’activité productive nationale et confirmant leur rôle de moteur majeur de l’économie. Toutefois, pour enregistrer une croissance à deux chiffres dans les années à venir, les exportations devront connaître une accélération significative, dans un contexte où le commerce mondial subit de fortes pressions.

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Les exportations nationales restent encore concentrées sur certains marchés et groupes de produits clés, ce qui expose l’économie aux fluctuations de la conjoncture mondiale et aux changements de politiques commerciales. Par ailleurs, la valeur ajoutée créée au Vietnam dans plusieurs secteurs exportateurs demeure limitée en raison d’une forte dépendance aux matières premières et aux composants importés.

Photo : VNA/CVN

Le secteur des produits aquatiques constitue l’un des points positifs du commerce extérieur vietnamien au premier semestre, avec un chiffre d’affaires estimé à 5,7 milliards de dollars, en hausse de 11% sur un an. Toutefois, la croissance a ralenti depuis le deuxième trimestre en raison des évolutions sur certains marchés majeurs, notamment aux États-Unis, où les exportations de thon ont diminué de 8 à 10%.

Nguyên Hoài Nam, secrétaire général de l’Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), a indiqué que la montée des mesures protectionnistes dans le monde réduisait progressivement les avantages tirés des accords de libre-échange. Les entreprises doivent également faire face à des obstacles internes liés au manque de main-d’œuvre, aux difficultés d’accès au financement et à l’augmentation des coûts.

Le secteur textile-habillement, autre pilier des exportations vietnamiennes, a enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation estimé à près de 19 milliards de dollars au premier semestre. Malgré cette performance, les entreprises restent confrontées à la hausse des coûts des intrants, de la logistique et des exigences de conformité, qui pèsent sur leurs marges.

Selon Truong Van Cam, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), la dépendance aux matières premières importées, qui représentent 60 à 70% des besoins du secteur, limite la capacité des entreprises à tirer pleinement parti des avantages offerts par certains accords commerciaux, notamment l’EVFTA et le CPTPP. Depuis le début de l’année, l’industrie textile a consacré plus de 13 milliards de dollars aux importations de matières premières et d’accessoires, dont 5,53 milliards de dollars pour les tissus en provenance de Chine.

D’après Nguyên Thu Oanh, de l’Office national des statistiques, les exportations restent un soutien important pour l’économie vietnamienne, démontrant sa capacité d’adaptation face aux difficultés de l’économie mondiale. Toutefois, la deuxième moitié de l’année devrait rester difficile en raison d’une reprise encore fragile de la demande sur plusieurs grands marchés, d’une concurrence accrue et de la baisse des prix des marchandises.

Photo: VNA/CVN

Parallèlement, le Vietnam doit faire face à une hausse des importations. Le pays a enregistré un déficit commercial de 16,65 milliards de dollars au premier semestre 2026, contre un excédent de 7,95 milliards de dollars à la même période de 2025. Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, cette évolution provient principalement de l’augmentation des importations de produits électroniques, d’ordinateurs et composants, ainsi que de machines, équipements et pièces détachées destinés à la production.

Ces importations sont toutefois considérées comme un facteur favorable à moyen terme, car elles contribuent au renforcement des capacités industrielles et exportatrices du pays. Les pressions sur les devises restent également maîtrisées grâce aux investissements directs étrangers (IDE), aux transferts de fonds et aux recettes issues du tourisme.

Afin de soutenir les exportations au second semestre, le ministère de l’Industrie et du Commerce prévoit de renforcer l’accompagnement des entreprises dans l’exploitation des accords de libre-échange, d’intensifier la promotion commerciale, de lever les obstacles sur les marchés prioritaires et de renforcer le contrôle des fraudes commerciales ainsi que des violations liées à l’origine des produits.

Les experts estiment que les exportations continueront de jouer un rôle moteur dans la croissance économique, grâce à la reprise progressive des commandes dans l’industrie manufacturière, l’agriculture et les produits aquatiques. Ils soulignent toutefois la nécessité d’anticiper les nouvelles barrières techniques et les enquêtes de défense commerciale afin de préserver la dynamique du commerce extérieur vietnamien.

VNA/CVN