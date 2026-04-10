Ouvrir de nouveaux espaces de croissance grâce à l’économie de basse altitude

L’économie de basse altitude (Low Altitude Economy - LAE) émerge comme une nouvelle orientation de développement au Vietnam, ouvrant un espace de croissance fondé sur la technologie et les données.

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Photo : VNA/CVN

Ce concept désigne l’ensemble des activités économiques se déroulant dans l’espace aérien de faible altitude, généralement en dessous de 1.000 m, reposant sur l’utilisation de moyens aériens tels que les drones (UAV), les avions légers et les hélicoptères, ainsi que sur des systèmes de gestion et de contrôle du trafic aérien à basse altitude.

Dans la pratique, ce modèle se développe rapidement dans de nombreux secteurs tels que la logistique, l’agriculture, la cartographie, la surveillance environnementale, les opérations de secours ou encore les services médicaux d’urgence. À grande échelle, ces applications permettent d’accroître la productivité, de réduire les coûts, de raccourcir les délais d’exécution et de créer de nouvelles chaînes de services ainsi que de nouveaux métiers.

Ce domaine offre également des solutions à des problématiques que les infrastructures terrestres peinent à résoudre, notamment dans les grandes villes ou les zones reculées. Par ailleurs, l’utilisation de dispositifs aériens intelligents permet de collecter des données en temps réel, facilitant la gestion et la prise de décision, et contribuant ainsi à la transformation numérique et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle dans divers secteurs.

Élément clé du nouveau modèle de croissance

Les UAV ne sont plus seulement une tendance technologique, mais deviennent progressivement un élément clé du nouveau modèle de croissance du Vietnam.

Selon Hoàng Anh Tú, vice-directeur du Département des sciences, techniques et technologies (ministère des Sciences et des Technologies), le ministère a élaboré et soumis au Bureau politique le projet de Stratégie nationale pour le développement et l’application des UAV à l’horizon 2030, avec une vision à 2045. De nombreuses entreprises nationales ont déjà engagé des expérimentations et des développements dans ce domaine.

Cette stratégie prévoit la mise en place d’un programme national d’application des UAV, axé sur plusieurs secteurs prioritaires : l’agriculture intelligente (pulvérisation de produits phytosanitaires, surveillance des cultures, semis, notamment dans le Delta du Mékong), la logistique (livraison automatisée, connexion des zones isolées), les villes intelligentes (gestion du trafic, environnement, cartographie 3D, secours), ainsi que l’énergie et les infrastructures (inspection des réseaux électriques, des éoliennes et des centrales).

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, les UAV sont utilisés pour la reconnaissance, la surveillance des frontières, la lutte contre les incendies et d’autres missions spécialisées. Le projet prévoit également la création de trois zones nationales d’essais pour évaluer l’efficacité des applications avant leur généralisation.

Selon le vice-ministre Bùi Hoàng Phuong, l’objectif principal est de construire des modèles d’application concrets afin d’évaluer l’efficacité de l’intégration des UAV dans les activités économiques.

Les experts estiment que cette approche est conforme à l’esprit de la Résolution 57, qui met l’accent sur les résultats concrets, l’expérimentation et l’acceptation de risques maîtrisés pour encourager l’innovation. Les projets pilotes permettront également de fournir des données essentielles pour élaborer des normes techniques et un cadre juridique adapté à la production, à l’expérimentation et à l’exploitation des UAV.

Avec cette approche associant technologies stratégiques et politiques publiques, l’économie de basse altitude s’affirme progressivement comme une nouvelle orientation dans la restructuration du modèle de croissance du Vietnam, fondée sur la science, la technologie et l’innovation.

VNA/CVN