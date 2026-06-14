Santé

Hô Chi Minh-Ville : mobilisation pour la santé et le bien-être des enfants

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution N°72, datée du 9 septembre 2025, du Politburo relative à "certaines solutions innovantes visant à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population", et à l’occasion du Mois d’action pour les enfants 2026, le 13 juin, le Poste de santé de la commune de Tru Van Thố, à Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le Bureau de représentation de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Hô Chi Minh-Ville, a organisé le programme "Partager l’amour - Été 2026".

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Ce programme comprenait des consultations médicales et des examens de dépistage destinés aux enfants de moins de 12 ans de la localité, ainsi que la remise de bourses d’études et de cadeaux aux enfants et aux habitants en situation difficile. L’initiative contribue ainsi à promouvoir l’esprit de solidarité, de bienveillance et de partage au sein de la communauté.

Suivi sanitaire renforcé grâce au numérique

Concrètement, 250 enfants de moins de 12 ans ont bénéficié d’un examen clinique, d’une évaluation de leur état de santé, de conseils nutritionnels ainsi que de médicaments délivrés gratuitement par des médecins et des professionnels de santé.

Selon Bùi Van Sang, pharmacien et directeur du Poste de santé de la commune, cette campagne de dépistage a accordé une attention particulière aux enfants issus de familles pauvres ou quasi pauvres, ainsi qu’à ceux présentant des risques sanitaires. L’objectif est de détecter précocement les pathologies courantes afin de proposer un traitement adapté ou une orientation rapide vers des établissements spécialisés. Cette initiative vise également à sensibiliser les parents à l’importance du suivi médical et des soins préventifs pour les jeunes enfants.

Les informations recueillies lors des examens ont été intégrées directement au Système de gestion de la santé communautaire du Service municipal de la santé via une plateforme numérique.

Une campagne de santé ouverte à toute la population

Depuis le début de l’année 2026, le Poste de santé communal, en collaboration avec le Centre médical régional, l’Hôpital Phạm Ngọc Thạch et plusieurs établissements médicaux privés, a organisé quatre campagnes de dépistage au bénéfice de plus de 1.000 personnes, principalement des personnes âgées, des femmes enceintes et des enfants.

Selon les responsables du poste de santé, conformément aux orientations du Comité permanent du Parti de Hô Chi Minh-Ville et du Service municipal de la santé visant à garantir à chaque citoyen au moins un examen médical périodique par an, une vaste campagne de suivi sanitaire de la population se poursuivra jusqu’à la fin de l’année, avec pour devise : "Aller dans chaque ruelle, frapper à chaque porte", afin que personne ne soit laissé à l’écart des actions de dépistage et de suivi médical.

Cadeaux et bourses

Parallèlement aux activités de dépistage destinées aux enfants, le programme "Partager l’amour – Été 2026" a permis de remettre 30 cadeaux à des familles en difficulté ainsi que 30 bourses d’études à des élèves méritants confrontés à des conditions de vie difficiles.

Cette action a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires, notamment Red Hugs, un programme relevant de la société Red Communications Co., Ltd., ainsi que de la société par actions Mat Bao. Le réseau de pharmacies et de centres de vaccination Long Châu a également accompagné le poste de santé en fournissant des médicaments et du matériel médical destinés aux activités de consultation et de soins au profit des habitants de la commune.

Une action porteuse de valeurs sociales

Hoàng Anh Tuấn, journaliste et chef du Bureau de représentation de la VNA à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que cette initiative revêtait une signification particulière à l’approche du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925 - 21 juin 2026). Elle témoigne de la responsabilité sociale des journalistes de l’Agence Vietnamienne d’Information et de leur volonté de contribuer à l’amélioration des conditions de vie matérielles et spirituelles de la population.

"À travers les examens médicaux de dépistage, l’attribution de bourses et la distribution de cadeaux, nous souhaitons encourager les habitants et les élèves à poursuivre leurs efforts dans leurs études comme dans leur vie quotidienne, tout en contribuant à diffuser les belles valeurs humaines au sein de la communauté", a-t-il déclaré.

Saluant les activités organisées le 13 juin, Trần Xuân Lộc, vice-président du Comité populaire de la commune, a estimé qu’il s’agissait d’une "initiative concrète et utile, contribuant à la mise en œuvre effective de la Résolution n°72 du Bureau politique sur la protection et l’amélioration de la santé de la population". Il a indiqué que le Comité populaire communal avait déjà élaboré un programme d’action détaillé visant à garantir que chaque habitant bénéficie d’un examen médical périodique au moins une fois par an.

Les cadeaux et les bourses d’études remis aux familles défavorisées et aux élèves issus de milieux modestes constituent non seulement un soutien matériel précieux, mais aussi un encouragement moral important, contribuant à renforcer l’esprit de solidarité et de partage au sein de la communauté.

Texte et photos : Quang Châu/CVN