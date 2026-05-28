La vice-Première ministre sollicite l’appui de l’OMS pour la réforme de la santé

La vice-Première ministre vietnamienne, Pham Thi Thanh Trà, a sollicité une assistance continue de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la réforme du système de santé et l'amélioration des soins de santé pour le peuple vietnamien dans la nouvelle phase de développement, lors d'une rencontre avec Angela Pratt, représentante de l'OMS au Vietnam, le 28 mai à Hanoï.

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La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a hautement apprécié le soutien apporté par l’OMS au développement du système de santé vietnamien au cours des cinquante dernières années. Elle a souligné que l’accompagnement de l’OMS avait permis au Vietnam d’atteindre rapidement les Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Photo : VNA/CVN

Angela Pratt a exprimé son admiration devant l’ampleur, le rythme et les résultats de la réforme administrative menée par le Vietnam ces dernières années. Elle a affirmé que les priorités de l’OMS concordaient pleinement avec les orientations de développement du gouvernement vietnamien et s’est engagée à poursuivre son accompagnement en faveur du ministère vietnamien de la Santé ainsi que des autres ministères et secteurs concernés.

Les discussions ont porté sur des domaines de coopération clés, notamment le développement des soins de santé primaires, la lutte contre le changement climatique, le contrôle de la pollution environnementale et la prévention des méfaits du tabac.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a insisté sur l'approche centrée sur l'humain du Vietnam, visant à établir un réseau de santé de proximité étendu pour améliorer les soins aux citoyens. Elle a demandé à l'OMS de partager son expertise internationale en gestion des établissements de santé et en formation du personnel médical au niveau local.

Face aux défis du changement climatique et de la pollution de l'air, le Vietnam considère ces questions comme des priorités d’urgence et stratégiques à long terme au service du développement durable. La vice-Première ministre a sollicité le soutien technique et technologique de l'OMS pour des projets concrets tels que la mise en place de stations de surveillance et l'évaluation de l'impact du changement climatique sur la santé en vue de proposer des mesures durables.

Concernant la lutte antitabac, en particulier chez les jeunes, la dirigeante vietnamienne a indiqué que le gouvernement travaillait à la révision et au perfectionnement du cadre juridique, dont la prochaine soumission à l’Assemblée nationale de la révision de la loi sur la prévention des méfaits du tabac pour limiter la propagation du tabac, protégeant ainsi la santé des générations futures.

Angela Pratt a salué la Résolution 72 du Bureau politique portant sur plusieurs solutions innovantes visant à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population, appréciant notamment le réorientation vers la prévention des maladies et le renforcement des soins de santé primaires.

Elle a également reconnu la coordination étroite et les engagements forts du gouvernement vietnamien dans la lutte contre le changement climatique et la pollution de l'air, ainsi que son engagement à réduire le tabagisme, notamment chez les jeunes.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération profonde et efficace pour un Vietnam prospère, où la population bénéficie d'une protection sanitaire complète et mène une vie heureuse.

VNA/CVN