La VNA renforce sa couverture multimédia et multilingue à l’approche de la Coupe du monde 2026

Pour les passionnés de football au Vietnam, la Coupe du monde constitue un événement sportif et culturel majeur.

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Photo : Phuong Lan/VNA/CVN

Afin de maintenir son rôle de média national de référence, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a mis en place un plan de couverture complet pour la phase finale de l’édition 2026. Elle proposera une large variété de contenus - textes, photos, vidéos, infographies et podcasts - destinés au public national et international.

La phase finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est la première fois que la compétition accueille quarante-huit équipes, ce qui augmente sa valeur sportive et commerciale.

Afin de répondre à la forte demande d’information, la VNA a lancé depuis le 25 mai une rubrique spéciale dédiée à la Coupe du monde 2026 sur son portail électronique http://vnanet.vn. Accessible jusqu’au 31 juillet 2026, cette plateforme regroupe de nombreux contenus destinés aux médias et au grand public : présentations des équipes, préparatifs des pays hôtes, comptes rendus des matches, ainsi que des analyses sur les impacts touristiques, culturels et économiques de l’événement.

Les différentes unités de la VNA, notamment les départements d’information internationale et nationale, la division photographique, le centre de contenu numérique et de communication, ainsi que le centre de documentation et de graphisme, ont élaboré des plans détaillés pour assurer une couverture exhaustive de la compétition.

Les équipes de journalistes spécialisés dans le sport sont mobilisées et travaillent sans interruption pour garantir des informations rapides et exactes. En plus des journalistes envoyés sur place, 13 bureaux de représentation de la VNA situés dans les pays participants suivent de près l’ambiance de l'événement. Au Vietnam, les journalistes locaux racontent la passion des supporters et les efforts des autorités pour lutter contre les paris illégaux.

Le journal Sport et Culture de la VNA lance par ailleurs une vaste campagne médiatique, avec la publication d’un numéro spécial quotidien du 9 juin au 21 juillet 2026. Cette édition propose des analyses d’experts ainsi que des carnets de voyage dans les trois pays hôtes. En ligne, la rubrique dédiée à la Coupe du monde 2026 sur le site thethaovanhoa.vn sert de centre d’information en continu, enrichi de vidéos et d’émissions spéciales, également diffusées sur les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook et TikTok.

La présence sur le terrain du reporter Truong Anh Ngoc constitue un point fort de ce dispositif. Accompagné par les correspondants locaux en Amérique du Nord, il fournit des articles et des images au cœur de l'action. Il souligne que la couverture d’un tel événement exige un rythme de travail intense, dans un contexte de décalage horaire important, et qu’elle nécessite une préparation physique et professionnelle rigoureuse.

Malgré les difficultés liées aux décalages horaires et au rythme intense de la compétition, des journalistes de la VNA se mobiliseront pleinement afin d’offrir au public les informations les plus rapides, les plus complètes et les plus vivantes sur la Coupe du monde 2026.

VNA/CVN