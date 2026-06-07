Investissement public : cap sur l’efficacité et les résultats

En 2026, le gouvernement vietnamien mise sur un plan d’investissement public d’un million de milliards de dôngs. L’objectif est de lever les blocages administratifs pour atteindre une croissance à deux chiffres.

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Le gouvernement a mis en place des politiques visant à injecter des volumes significatifs de capitaux dans l’économie pour soutenir une croissance à deux chiffres.

Photo : VNA/CVN

Les actions se concentrent sur la relance des flux de capitaux et l’optimisation des dépenses. Il s’agit donc d’une stratégie de “déblocage des ressources” plutôt que d’une simple émission de monnaie, avec une forte focalisation sur l’efficacité des investissements publics et du crédit bancaire.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que l’investissement public était un outil essentiel pour atteindre une forte croissance, tout en développant les infrastructures du pays. Il a également rappelé que ces fonds devront jouer un rôle moteur, en soutenant et en attirant les investissements privés, notamment grâce à son effet de levier permettant de mobiliser des ressources supplémentaires.

“Il est essentiel d’élaborer un plan de décaissement pour chaque projet et de réallouer rapidement les fonds vers ceux qui avancent bien et qui ont besoin de financements supplémentaires. Les organes compétents doivent également contrôler et résoudre rapidement les problèmes sur les chantiers. Il est important d’identifier clairement les difficultés à chaque étape, dans chaque projet et dans chaque localité, afin de prendre des mesures rapides sans délai”, a déclaré le chef

du gouvernement.

En finir avec les “capitaux en attente de projets”

Lê Minh Hung a également demandé de présenter à l’Assemblée nationale, lors de la prochaine session, le projet de loi fusionnant la Loi sur l’investissement public et celle sur le budget de l’État, ainsi que le projet de révision de la Loi sur les appels d’offres.

Le chef du gouvernement a aussi appelé à simplifier davantage les procédures administratives dans l’investissement public et à les rendre plus transparentes, afin de réduire les délais de préparation et de mise en œuvre des projets, ainsi que les coûts pour les acteurs concernés.

Selon le rapport présenté par le ministère des Finances, le plan total d’investissement public financé par le budget de l’État pour 2026 dépasse un million de milliards de dôngs, dont plus de 363.000 milliards provenant du budget central et plus de 650.000 milliards du budget local. Au 15 avril 2026, les décaissements atteignaient plus de 127.390 milliards de dôngs, soit 12,6% du plan annuel. Parmi les entités concernées, 28 ministères et organismes centraux ainsi que 18 localités enregistrent des taux de décaissement inférieurs à la moyenne nationale. Plusieurs obstacles ont été relevés, notamment les normes techniques, l’ajustement des prix dans un contexte de fluctuations du marché, les procédures foncières, l’approvisionnement en matériaux de construction ou encore la gestion des coûts.

Le Premier ministre a réaffirmé que l’investissement public constituait une priorité politique essentielle pour 2026 et dans la période 2025-2030, ainsi qu’un outil de gestion macroéconomique et un moteur clé pour atteindre l’objectif de croissance à deux chiffres. Il a insisté sur la nécessité d’accélérer le décaissement tout en garantissant la qualité des projets, la transparence et l’efficacité de l’utilisation des ressources.

Soulignant la responsabilité des dirigeants, il a indiqué que les résultats du décaissement constitueront un critère important dans l’évaluation des performances des responsables. Il a demandé une répartition claire des responsabilités pour chaque projet, ainsi que l’application de mesures strictes en cas de manquements.

Lê Minh Hung a également appelé à améliorer la préparation des investissements, notamment dans la sélection des projets, l’élaboration des plans de décaissement et la réaffectation des fonds destinés aux projets incapables d’absorber ou de décaisser les capitaux alloués. Il a fixé l’objectif de décaisser 100% du plan d’investissement public en 2026, tout en demandant une levée rapide des obstacles et une coordination étroite entre les parties concernées.

Changement de paradigme

Dans un contexte mondial encore instable, et alors que les moteurs de la croissance traditionnels, tels que les exportations et la consommation, ne montrent pas encore une dynamique pleinement solide, l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds publics apparaît comme un enjeu crucial pour soutenir l’ambition d’une croissance à deux chiffres.

Longtemps associé à des retards de décaissement, à une dispersion des investissements et à une efficacité jugée limitée, l’investissement public connaît aujourd’hui une évolution notable, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre. L’accent est désormais mis sur une meilleure efficacité de l’utilisation des fonds, avec une exigence accrue de discipline, de responsabilité et de résultats concrets.

Dans cette perspective, afin d’atteindre l’objectif de décaissement de plus d’un million de milliards de dôngs en 2026, les ministères, secteurs et collectivités locales doivent mettre en œuvre des actions résolues et coordonnées. Une attention particulière doit être accordée à la sélection des projets d’investissement, tout en éliminant la situation de “capitaux en attente de projets”, a recommandé Lê Minh Hung.

“Il est essentiel d’établir un plan de décaissement pour chaque projet et de procéder, si nécessaire, au redéploiement rapide des fonds des projets incapables de les absorber ou de les utiliser pleinement vers ceux affichant une bonne capacité d’exécution. En parallèle, il est important de renforcer le contrôle, le suivi et le traitement immédiat des difficultés sur le terrain. L’objectif est d’identifier précisément les insuffisances à chaque étape afin de déployer sans délai des solutions adaptées”, a-t-il ajouté.

Cette orientation traduit un changement net de paradigme dans la gestion publique, passant d’une logique de “distribution” à une exigence d’“efficacité et de résultats”. L’investissement public doit désormais se concrétiser en projets à forte valeur d’usage, réellement opérationnels et performants. Il doit également jouer un rôle de levier pour la production, favoriser la création d’emplois et contribuer au renforcement de la protection sociale.

Parallèlement, le mécanisme de délégation des compétences assorti d’une responsabilisation accrue renforce le rôle des collectivités locales, faisant du décaissement de l’investissement public un véritable indicateur de performance de la gouvernance.

Thê Linh/CVN



