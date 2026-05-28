"Le Monde de l’enfance 2026" met à l’honneur des jeunes générations

Organisée à Hanoï du 29 mai au 1 er juin, la 27 e édition du Festival mondial de l’enfance proposera un vaste programme culturel, éducatif et interactif autour du thème "Des enfants heureux, en sécurité et confiants dans l’ère numérique".

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Photo : BTC/CVN

Le Centre vietnamien des expositions culturelles et artistiques, situé au 2 Hoa Lu à Hanoï, accueillera durant quatre jours une série d’activités destinées aux enfants et à leurs familles. Pensé comme un espace de découverte et d’éveil, l’événement réunira expositions, ateliers créatifs, animations pédagogiques et expériences technologiques.

Près de 360 dessins exposés

Parmi les temps forts figure l’exposition de 359 œuvres retenues parmi près de 30.000 dessins réalisés par des enfants âgés de 5 à 15 ans dans le cadre du Concours national de peinture pour enfants 2025. À travers leurs créations, les jeunes participants donnent à voir leur quotidien, leurs rêves, leur univers familial ainsi que leur attachement à la Patrie.

La protection de l’enfance occupera également une place importante grâce à un espace animé par le numéro national d’assistance 111. Des activités de sensibilisation y seront proposées afin d’aider les plus jeunes à adopter des usages sûrs d’Internet, à prévenir les violences et à mieux se protéger dans l’environnement numérique.

Le festival offrira aussi de nombreuses expériences immersives autour des métiers artisanaux vietnamiens. Encadrés par des artisans, les enfants pourront s’initier au modelage de poterie, à la fabrication de tò he, à l’impression d’estampes populaires ou encore à la création de fleurs en papier.

En parallèle, plusieurs activités tournées vers les nouvelles technologies seront organisées, notamment des ateliers de programmation de robots intelligents, des expériences de réalité augmentée (AR), des cours de danse flashmob et des compétitions d’échecs destinées à stimuler créativité et réflexion.

Apprendre autrement

Le programme "Je deviens pompier" constituera l’une des principales attractions de cette édition. Supervisés par les forces vietnamiennes de prévention et de secours incendie, les enfants apprendront les gestes essentiels à adopter en situation d’urgence.

Des jeux collectifs, des initiations au journalisme ainsi que des spectacles artistiques présentés par des théâtres et clubs professionnels viendront compléter cette manifestation, dont la cérémonie d’ouverture officielle se tiendra le 29 mai à 20 heures.

À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent offrir aux jeunes générations un environnement éducatif, ludique et sécurisé à l’approche des vacances d’été.

Thao Nguyên/CVN