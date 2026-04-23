Les entreprises technologiques et start-up innovantes intéressent les investisseurs sud-coréens

La coopération entre le Vietnam et la République de Corée évolue des modèles traditionnels vers des partenariats axés sur l’innovation et la co-création de valeur, a déclaré la ministre conseillère Nguyên Thi Thai Binh.

>> Vietnam - République de Corée : vers un nouveau palier qualitatif du partenariat stratégique intégral

>> Le Vietnam et la R. de Corée renforcent leur coopération en sciences et technologies

>> Vietnam et République de Corée intensifient leur coopération globale

Photo : VNA/CVN

Le ministère des Sciences et des Technologies (MoST), en coordination avec l’ambassade du Vietnam en République de Corée, a organisé jeudi 23 avril à Séoul un séminaire consacré aux opportunités de coopération internationale en matière d’investissement pour les entreprises technologiques et les start-up innovantes dans le contexte actuel.

L’événement a suscité un vif intérêt auprès des fonds d’investissement, des entreprises et des associations professionnelles sud-coréennes.

Lors de son intervention, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Hoàng Minh, a déclaré que le Vietnam visait une croissance du PIB à deux chiffres pour la période 2026-2030. Pour atteindre cet objectif, le pays privilégie le développement de secteurs émergents tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), les énergies propres et la transition écologique. Ces domaines devraient offrir davantage d’opportunités de coopération avec les partenaires coréens.

Le vice-ministre a souligné la nécessité de moderniser l’écosystème d’innovation du Vietnam, d’aider les jeunes entreprises à se conformer aux normes internationales et de renforcer les liens avec les fonds nationaux de capital-risque afin de mobiliser des ressources pour la croissance.

Nguyên Thi Thai Binh, ministre conseillère à l’ambassade du Vietnam en République de Corée, a souligné l’importance particulière de ce séminaire, qui coïncidait avec la visite d’État du président sud-coréen Lee Jae Myung au Vietnam, faisant suite à celle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm en août 2025. Ces échanges de haut niveau témoignent de la confiance politique élevée et de la dynamique de développement du partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée.

Elle a noté que le Vietnam est non seulement une destination d’investissement, mais devient aussi un maillon stratégique des chaînes de valeur mondiales émergentes. Avec des investissements sud-coréens avoisinant les 100 milliards de dollars et des échanges bilatéraux atteignant environ 90 milliards de dollars, les liens économiques entre les deux pays entrent dans une phase plus substantielle et qualitative.

Photo : VNA/CVN

La coopération Vietnam - République de Corée évolue des modèles traditionnels vers des partenariats axés sur l’innovation et la co-création de valeur, a poursuivi la diplomate, ajoutant que le Vietnam améliore activement son cadre institutionnel, son environnement des affaires, son infrastructure numérique et ses ressources humaines, tout en promouvant les secteurs technologiques stratégiques.

Parallèlement, la République de Corée, forte de ses atouts en matière de technologie, de recherche et développement et de son écosystème d’innovation mondialement reconnu, est bien placée pour collaborer avec le Vietnam et tirer parti de ces opportunités, selon Binh.

De grandes entreprises coréennes telles que Samsung Electronics, SK Group, POSCO et Hanwha Group renforcent leur présence au Vietnam, diversifiant leurs activités au-delà du secteur manufacturier pour s’investir dans les industries de haute technologie, l’énergie et les infrastructures stratégiques.

Au-delà de l’attraction des capitaux, le Vietnam se positionne comme un pôle régional d’innovation et de développement technologique. Les propositions discutées lors du séminaire - de la coopération dans les domaines des semi-conducteurs et de l’IA aux énergies propres et au financement des start-ups - devraient ouvrir la voie à une nouvelle ère de collaboration stratégique plus approfondie, plus durable et à long terme.

Cet événement marque l’entrée des deux pays dans une nouvelle phase de leur partenariat, où la technologie, l’innovation et la confiance stratégique seront les nouveaux moteurs d’une coopération plus efficace et plus substantielle dans le cadre de leur partenariat stratégique global.

VNA/CVN