Le Vietnam et le Cambodge veulent renforcer leur coopération économique

L’ambassade du Vietnam au Cambodge, en coordination avec l’Association des entreprises Vietnam - Cambodge (VCBA), a organisé mercredi 22 avril un dialogue d’affaires visant à informer les participants sur la coopération bilatérale, à partager leurs expériences commerciales et à renforcer les liens d’investissement et commerciaux entre les deux pays voisins.

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Photo : VNA/CVN

La séance d’ouverture était présidée par l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, en présence de Neak Oknha Kith Meng, président de la Chambre de commerce du Cambodge (CCC), d’Oknha Leng Rithy, président de la VCBA, de hauts responsables commerciaux cambodgiens et d’environ 200 représentants d’entreprises vietnamiennes, d’entreprises à capitaux vietnamiens et d’entreprises cambodgiennes issues de secteurs tels que la santé, le tourisme, les technologies de l’information, la transformation numérique et l’agriculture.

Des délégations de plusieurs localités vietnamiennes, dont Tây Ninh, Gia Lai, Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho et Lâm Dông, ainsi que des organisations patronales, ont également participé à l’événement annuel.

L’ambassadeur Nguyên Minh Vu a souligné l’orientation donnée par le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), qui vise à placer la politique étrangère, et en particulier la diplomatie économique, au cœur des priorités, contribuant directement au développement socio-économique et à la réalisation d’une croissance à deux chiffres, avec pour objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Il a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer sa coopération avec ses partenaires, notamment le Cambodge, dans des domaines tels que l’investissement, le commerce, le tourisme, les infrastructures, l’agriculture, l’énergie, la logistique et l’économie numérique. Lors de la visite d’État du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, au Cambodge en février, les dirigeants des deux pays ont réitéré leur détermination à approfondir les liens entre leurs économies, à tirer parti de leurs complémentarités et à intensifier leurs efforts de promotion du commerce et des investissements, avec pour ambition de porter les échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars américains.

L’ambassadeur a exprimé l’espoir que ce dialogue permettrait aux entreprises, notamment vietnamiennes, de mieux appréhender l’environnement et les opportunités d’investissement au Cambodge, et ainsi de les aider à élaborer des stratégies commerciales efficaces. Il a également proposé que le Conseil pour le développement du Cambodge (CDC) coordonne l’organisation d’un dialogue dédié avec les entreprises vietnamiennes en 2026.

Lors de cet événement, le président de la CCC, Kith Meng, a qualifié la connectivité de "véritable moteur" des relations économiques bilatérales, soulignant les efforts déployés pour renforcer les infrastructures et la connectivité logistique, ainsi que pour moderniser les installations frontalières afin de développer des chaînes d’approvisionnement régionales et de stimuler la compétitivité.

Il a également mis en avant les réformes économiques menées par le Premier ministre Hun Manet au Cambodge, notamment l’amélioration du climat des investissements et le développement de la main-d’œuvre. Il a insisté sur l’ouverture de son pays aux entreprises vietnamiennes, les invitant à accroître leurs investissements dans la transformation numérique, les énergies renouvelables, l’agroalimentaire de pointe et les services, et à bâtir ensemble des partenariats durables pour un développement et une prospérité partagés.

Le président de la VCBA, Leng Rithy, a souligné que les relations économiques bilatérales évoluent au-delà du commerce traditionnel vers une coopération plus étroite dans les domaines de la technologie, de l’agriculture durable et des énergies vertes. Il a réaffirmé le rôle de l’association dans le soutien aux entreprises et la facilitation de leur entrée sur le marché.

Les autorités cambodgiennes ont souligné la poursuite des efforts visant à améliorer le climat des investissements par le biais du dialogue public-privé, du développement de zones économiques spéciales et de l’expansion des infrastructures logistiques.

Les entreprises vietnamiennes implantées au Cambodge ont été informées par les autorités locales des mesures incitatives spécifiques concernant la construction d’usines de transformation agroalimentaire et de fabrication de lubrifiants, la promotion du commerce électronique et la location de terrains dans les zones industrielles.

Le programme comprenait également quatre sessions thématiques au cours desquelles les participants ont partagé des informations sur les politiques en vigueur, exploré les opportunités d’investissement et formulé des recommandations à l’intention des autorités des deux pays.

Le Vietnam est actuellement le cinquième investisseur au Cambodge, avec 223 projets d’une valeur de près de 3 milliards de dollars américains, contribuant de manière significative au développement socio-économique local, à la création d’emplois et au bien-être social.

VNA/CVN