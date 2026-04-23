Transition énergétique : Quang Ninh lance son premier parc éolien

Le coup d’envoi du projet de parc éolien Quang Ninh 1 a été donné le 23 avril dans le quartier de Hoành Bô, province de Quang Ninh (Nord).

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Photo : VNA/CVN

D’une ampleur remarquable, ce projet figure parmi les premières infrastructures de ce type dans le Nord et ouvre de nouvelles perspectives pour l’exploitation du potentiel éolien régional.

Représentant un investissement total de près de 7.300 milliards de dôngs (277 millions de dollars), cette installation, d’une puissance de 200 MW, sera dotée de 32 turbines modernes et d’un système de réseau électrique synchrone. Prévue pour une mise en service en 2028, le parc devrait injecter environ 600 millions de kWh d’électricité propre chaque année dans le réseau national.

Le projet est réalisé par la société d’investissement et de construction Cuong Thinh Thi et la société Ea Sup 5, deux acteurs déjà reconnus pour leur expertise dans le secteur des énergies renouvelables dans le sud du pays.

À cette occasion, Lê Van Anh, vice-président du Comité populaire de la province de Quang Ninh, a souligné que cette initiative ne se limite pas à ses retombées économiques - recettes budgétaires accrues et création d’emplois locaux - mais qu’elle est également appelée à devenir un symbole de l’innovation et de la transition énergétique provinciale.

Il a affirmé que ce projet marque une étape décisive dans le passage d’une économie énergétique "brune" à un modèle "vert", en cohérence avec la Résolution 70 du Bureau politique sur la sécurité énergétique à l’horizon 2030, avec une vision pour 2045, ainsi qu’avec les objectifs de développement durable de la province pour la période 2025-2030.

Photo : VNA/CVN

Les autorités ont appelé les investisseurs et les entrepreneurs à mobiliser pleinement les ressources financières et technologiques nécessaires afin d’assurer le respect des échéances et des exigences techniques, tout en veillant strictement à la protection de l’environnement et à la sécurité au travail.

De son côté, Trân Quang Tuyên, directeur général de la société Cuong Thinh Thi, a précisé que le parc éolien contribuera non seulement à stabiliser l’approvisionnement électrique au Nord et à renforcer la sécurité énergétique nationale, mais jouera également un rôle clé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément aux engagements du Vietnam lors de la COP26.

Le choix de Quang Ninh repose sur un potentiel naturel important, la province disposant d’un littoral de 250 km balayé par des vents réguliers. Selon des études spécialisées, le potentiel éolien pourrait atteindre 13.000 MW en mer et plus de 2.300 MW sur terre.

Dans un contexte de forte croissance de la demande en électricité dans le Nord, le parc éolien Quang Ninh 1 s’impose comme un levier important pour diversifier le mix énergétique et renforcer la sécurité énergétique du Vietnam face aux défis climatiques. Pour la période 2025-2035, Quang Ninh vise le développement d’environ 4.700 MW d’énergie éolienne.

VNA/CVN