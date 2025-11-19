Foot : le Panama, Haïti et Curaçao qualifiés pour le Mondial-2026

Le Panama, Haïti et la petite île de Curaçao se sont qualifiés dans la nuit de mardi à mercredi 19 novembre pour le Mondial de football 2026 en terminant premiers de leurs groupes des éliminatoires de la zone Concacaf.

Ils rejoignent les États-Unis, le Canada et le Mexique, co-organisateurs de la prochaine Coupe du monde, parmi les nations directement qualifiées de la région.

Les Panaméens ont triomphé dans le groupe A, concluant leur campagne par un 3-0 contre le Salvador, et participeront à la compétition pour la deuxième fois après 2018.

"Maintenant, personne ne peut nous arrêter", a déclaré l'entraîneur panaméen, l'hispano-danois Thomas Christiansen, visiblement ému à la fin du match.

Curaçao a de son côté tenu la Jamaïque en échec (0-0) dans le groupe B pour rester en tête et devenir avec ses quelque 150.000 habitants le pays le moins peuplé qualifié dans l'histoire de la Coupe du monde. Ce sera la première de la "Blue Wave".

La qualification historique de cette île du sud des Caraïbes a été saluée pas des éclats de joie dans les nombreux bars et restaurants de Willemstad, la capitale de Curaçao.

"Ca me fait me sentir incroyable, incroyable parce que nous sommes le plus petit pays à avoir jamais atteint la Coupe du Monde ! Nous montrerons à tout le monde que nous sommes petits, mais que nous avons un grand cœur", a expliqué à l'AFP un supporter anonyme de Curaçao croisé dans les rues de la capitale.

McClaren jette l'éponge

La sélectionneur de la Jamaïque Steve McClaren, qui avait pris les rênes des Reggae Boyz il y a plus d'un an en juillet 2024, a décidé de démissionner après avoir échoué à qualifier directement son équipe.

"Diriger cette équipe a vraiment été l'un des plus grands honneurs de ma carrière. Mais le football est un métier basé sur les résultats et ce soir nous n'avons pas atteint notre objectif (...) Il appartient au leader (...) de prendre ses responsabilités", a expliqué en conférence de presse l'ex -sélectionneur de l'Angleterre.

La Jamaïque a pourtant encore une chance d'obtenir un billet pour la Coupe du Monde. Avec le Surinam, elle figure parmi les deux meilleurs deuxièmes de la zone Concacaf et participera à ce titre en mars à un tournoi de barrages intercontinental où se disputeront deux ultimes tickets avec l'Irak, la République démocratique du Congo, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie.

"Les Grenadiers" haïtiens ont quant à eux battu le Nicaragua (2-0) dans le groupe C, et disputeront leur deuxième Mondial, après 1974.

